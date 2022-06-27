日本决意复兴芯片行业，但存在 3.5 万人才缺口

北京时间 6 月 27 日消息，日本大型半导体制造商索尼、东芝等公司警告称，工程师短缺正威胁日本政府重振国内芯片行业的努力。

在新冠疫情造成供应链中断，引发芯片短缺后，日本正着手增加对半导体的投资以加强其经济安全。然而，日本却面临劳动力短缺的难题。

最后的机会

上月，日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 上书日本经济产业省，认为在多年来不断丢失全球市场份额后，截至 2030 年的五年是“日本半导体行业重新立足的最后、也是最好的机会”。

▲ 东芝芯片

该协会表示，半导体行业的成功取决于企业能否获得足够的人才来创新和运营其芯片工厂。它估计，未来 10 年，日本 8 家大型制造商将需要招聘大约 3.5 万名工程师，以跟上投资的步伐。

“人们经常说半导体缺乏，但最大的短缺是工程师，”日本半导体产业协会半导体委员会政策提案工作组负责人、东京理科大学教授若林秀树 (Hideki Wakabayashi) 表示。

人才为何短缺？

上世纪 80 年代末，日本半导体企业投入重金扩大生产，使得日本在全球半导体市场中拿到了略高于一半的市场份额，超过了美国。但在与华盛顿发生激烈的贸易冲突后，日本将主导权拱手让给了韩国、中国台湾以及内地的企业。

2008 年，世界爆发金融危机，芯片工程师被大规模裁员。若林秀树指出，这就是为什么现在没有足够多有经验的高级工程师的原因。

闪存芯片制造商铠侠的经理三井丰树 (Toyooki Mitsui，音译) 表示，在大学学习半导体的学生现在倾向于加入金融机构或科技公司，因为芯片行业早就失去了吸引力。铠侠是 JEITA 工作组的成员。

新建工厂

为了刺激创新和培养未来员工，东芝、索尼和其他公司正在与日本全国最好的科学部门合作，向芯片研究和招聘投入额外的资金。

▲ 索尼与台积电合建新工厂

索尼正与台积电联手，在九州岛南部建设一家造价 86 亿美元的工厂，目标是为该工厂招聘约 1700 名员工。日本政府表示，将为该工厂提供至多 4760 亿日元 (约合 35 亿美元) 的补贴。

除此之外，日本还在建造更多工厂。铠侠与其合资公司伙伴西部数据正斥资近 1 万亿日元，在日本中部建造一座将于今年秋季投产的工厂。他们还将再拨款 1 万亿日元，在日本北部建造一座定于明年完工的工厂。

瑞萨电子也将投资 900 亿日元，重启 2014 年关闭的一家工厂，扩大用于电动汽车的功率半导体的生产。

形势依旧严峻

“尽管全球芯片行业规模已经翻了一番，但日本在芯片投资和招聘方面落后于世界其他国家，这种局面一直持续到 2010 年代中期。”招聘公司瑞可利 (Recruit) 顾问井上一马 (Kazuma Inoue) 称。

但他表示，工人一直都很难找。日本统计局公布的数据显示，在电子元器件、设备和电路行业，年龄在 25 岁至 44 岁的工人数量，已经从 2010 年的 38 万人减少到 2021 年的 24 万人。

“大部分理工科的日本学生对 IT 更感兴趣，未必是半导体。”东芝电子元件公司研发中心总经理 Takashi Miyamori 表示，“全球各地都在争夺最优秀的工程师，我们需要想办法保持竞争力。”