片刻喘息，美国电子烟巨头禁令推迟，可暂时继续在美销售产品

新浪科技讯 北京时间 6 月 27 日早间消息，据报道，美国电子烟巨头 Juul 已成功说服哥伦比亚特区上诉法院推迟食品和药物管理局（FDA）对其产品的禁令。

近日，FDA 在进行了为期两年的全面审查后，禁止 Juul 在美国销售和分销其电子烟和电子烟弹。该机构命令 Juul 从市场上撤下其产品，甚至已经开始告知零售商从货架上撤下产品。最新的临时决定将允许 Juul 继续销售其电子烟和烟弹，并允许零售商继续销售这些产品而不必担心面临处罚。与此同时，法院将审查该公司对 FDA 决定的上诉。

在其紧急中止的请求中，Juul 称 FDA 的禁令“武断、反复无常”。他们还表示，该机构是在来自国会的巨大政治压力下做出的裁决，因为他们把年轻人中流行的吸烟行为归咎于 Juul，这在政治上是很方便和简单的做法，尽管他们的几个竞争对手现在拥有更大的市场份额和高得多的未成年人使用率。

虽然 Juul 提出上述理由，但 FDA 在其决定中并未提到青少年吸烟。相反，该机构表示，他们之所以禁止，是因为 Juul 没有提交足够的证据，证明潜在的有害化学物质不会从其专利烟弹渗入用户所吸入的蒸汽中。该机构解释说：“该公司的一些研究结果由于数据不充分和相互矛盾而引起关注，包括关于遗传毒性和从该公司的电子烟液体容器中浸出的潜在有害化学物质，这些问题没有得到充分解决，FDA 就无法对该公司申请中提到的产品完成全面的毒理学风险评估。”

对于 FDA 的说法，Juul 提出了反对意见，认为自己已经向该机构提供了足够多的信息和数据。Juul 在向媒体的声明中表示，在其两年多前提交的申请中，公司已准确描述了 Juul 产品的毒理学特征，包括与可燃香烟和其他蒸汽产品的比较，并相信这些数据以及全部证据符合保护公众健康的法定标准。

Juul 与 FDA 的冲突由来已久，尤其是在未成年人吸食方面。它的水果味电子烟产品曾经在年轻人中很受欢迎，直到它暂停销售，专攻销售薄荷和烟草味电子烟。Juul 还面临着联邦贸易委员会（FTC）和众议院对其营销工作是否针对青少年的调查。过去几年，情况有变。美国疾病控制和预防中心最新调查显示，大多数吸食电子烟的高中生现在更喜欢的品牌是 Puff Bar。

据报道，法院要求 Juul 在周一之前提交一份补充动议。然后，FDA 将在 7 月 7 日之前对此作出回应。在整个上诉过程中，Juul 是否能够继续在美国销售其电子烟和烟弹仍有待观察。消息人士称，如果不能完全扭转禁令，Juul 已经开始探索其它选择，包括申请破产。