武汉：购买符合条件的新能源汽车，给予 3000 元购车大礼包

IT之家 6 月 27 日消息，近日，武汉十部门联合出台《武汉市促进新能源汽车消费工作方案》，旨在引领汽车消费新需求，加快壮大武汉市新能源汽车市场。

《工作方案》指出，坚持政府引导、市场主导，以出租、公交、城市配送、市政、公务及私家车领域为重点，加大新能源汽车消费支持力度，增强武汉市新能源汽车消费市场活力，促进武汉市由汽车大市向汽车强市转变。并围绕此提出九项重点工作。

其中，在落实省汽车以旧换新补贴政策方面，对持有武汉号牌的个人消费者转出或报废本人名下旧车并购买新能源汽车的，在使用环节分别给予 5000 元 / 辆和 8000 元 / 辆的补贴。对消费者购买新能源汽车，继续执行国家现有新能源汽车免征车辆购置税税收优惠政策。

对在武汉市购买符合条件的新能源汽车并在汉上牌的个人消费者，给予价值 3000 元 / 辆购车大礼包。含 1000 元 / 辆购车优惠、价值 1000 元 / 辆的赠品，以及按照 1000 元 / 辆标准给予消费者充电补贴。

《工作方案》还提出，2022 年，武汉力争更新新能源出租车 14000 辆、更新新能源公交车 1800 辆、新增新能源城市货运车 1000 辆。

IT之家了解到，根据规定，活动时间为今年 6 月 11 日起至 12 月 31 日止。新车下订时间、合同日期、新车发票开票日期均须在补贴期限内。相关资料提交日期最晚须在 2023 年 1 月 31 日前（含 1 月 31 日）。关于大礼包标准，按 1000 元 / 辆给予充电补贴并给予 2000 元优惠礼包，每位申请人只能享有 1 辆车的补贴。经销商对消费者提供的申报资料进行现场审核，审核通过的，出具申报资料收集确认函，发放 2000 元优惠礼包；并在 10 个工作日内，通过银行转账发放 1000 元充电补贴。

参加活动车辆要求方面，新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）和燃料电池汽车。申请补贴车辆为鄂 A 或鄂 W 牌照，以在本市公安部门完成车辆注册登记手续为准。登记车主为个人，营运车辆及特种车辆不在此补贴范围。

需要注意的是，要求申请人个人信用状况良好，未被纳入限制消费人员名单。充电补贴申请人，新车销售发票、新车行驶证及接受购车补贴的银行账户所有人，个人信用查询等人员信息必须一致。