黑鲨冰封制冷背夹 3・专业版官宣：搭载 1404mm² 超大制冷晶片，手机最高直降 30℃

IT之家 6 月 27 日消息，黑鲨冰封制冷背夹 3・专业版今天发布，搭载了 1404mm² 超大制冷晶片，号称急速降温新利器，6 月 29 日正式开售。
黑鲨外设表示，此产品独家定制，1404mm² 超大制冷面积，制冷量提升 72%，45s 降至冰点，至高降温 30 度。
黑鲨官网目前列出了 5 款散热背夹，分为磁吸、卡扣两种连接方式，都配有主动散热风扇，还有各式各样的灯效。
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黑鲨外设表示，此产品独家定制，1404mm² 超大制冷面积，制冷量提升 72%，45s 降至冰点，至高降温 30 度。
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