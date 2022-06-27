阿里巴巴宣布获颁 L4 级自动驾驶卡车路测牌照，“大蛮驴”将在指定区域开展路测

6 月 27 日上午消息，浙江德清成为全国首个颁发 L4 级“主驾无人”自动驾驶卡车公开道路测试牌照的城市，阿里巴巴宣布获得首批 2 张牌照之一。未来，阿里达摩院研发的无人卡车“大蛮驴”将在德清指定区域开展路测，包括部分高速路段。

路测是自动驾驶技术演进和产品落地的必要条件，“主驾无人”路测更是通往高阶自动驾驶的重要环节。据达摩院自动驾驶实验室技术负责人陈俊波介绍，“阿里始终专注于 L4 级自动驾驶，德清颁发的路测牌照将加速我们 L4 级无人卡车的研发落地进度，帮助我们把自动驾驶推向公开道路、高速干线等广阔区域。”

据悉，阿里自 2015 年开始探索自动驾驶在物流领域的研发和应用，结合达摩院的先进技术和菜鸟的物流场景，于 2020 年推出自动驾驶产品“小蛮驴”。小蛮驴采用 L4 级技术方案，服务于最后三公里的快递、外卖、生鲜等的配送，截至 2022 年 3 月底，累计配送物流订单突破 1000 万，刷新业界无人配送纪录。

与此同时，阿里启动了面向公开道路的技术攻关。2018 年，阿里巴巴获得杭州首张自动驾驶路测牌照，在指定区域“持证上路”，持续沉淀公开道路技术经验。

今年 4、5 两月，几十辆小蛮驴无人车应邀入沪，无偿支援上海社区的无接触配送需求。应急救援特殊时期，黄浦区临时授予小蛮驴车队公开道路行驶权限。最终车队在沪行驶 3000 多公里、配送超过 60 万件物资，全程事故率为 0。

阿里方面表示，未来将在科技、创新密集领域持续坚定投入，自动驾驶是重点布局方向。过去一年阿里巴巴技术投入超过 1200 亿元人民币，这一数字 3 年来一直在稳步增长。