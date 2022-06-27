联想摩托罗拉骁龙 8 + 旗舰手机影像细节曝光：2 亿主摄加持，没有长焦镜头

作为最先官宣将首批搭载全新升级、也是迄今为止性能最强的骁龙 8 + 旗舰平台的厂商之一，根据此前公布的信息，摩托罗拉旗舰最新旗舰将于 7 月初正式亮相。随着发布时间的日益临近，外界关于该机的爆料也更加密集。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机的影像方面的更多细节。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的摩托罗拉顶级旗舰将后置三颗摄像头，分别是 2 亿像素主摄、5000 万超广角和 1200 万 2 倍人像中焦镜头，没有长焦镜头。值得注意的是，该机也将是业界第一款 2 亿像素手机，将采用三星 HP1 2 亿像素传感器，尺寸为 1/1.22 英寸，单位像素 0.64μm，支持 ISOCELL 3.0 技术，可根据场景完成 4 合 1 或 16 合 1 的像素合并，可拍摄 2.56μm、1250 万像素、1.28μm 5000 万像素的静态照片，以及以 30 帧 / 秒（fps）的速度拍摄 8K 视频，影像表现值得期待。

其他方面，根据此前曝光的消息，这款全新的摩托罗拉旗舰有望命名为 edge 30 Ultra，将采用一块 6.67 英寸双曲面屏，依然将采用中置挖孔方案，分辨率为 FHD+，支持 144Hz 刷新率。配置上，该机将搭载全新升级的骁龙 8 + 旗舰处理器，采用了台积电 4nm 工艺，CPU 的 Cortex-X2 超大核最高主频提升到了 3.2GHz，性能提升的同时，骁龙 8 + 的功耗也有很大优化，整体功耗相比骁龙 8 下降在 15% 左右。除此之外，该机预计将内置 4500mAh 电池，还将配备 125W 充电器。

据悉，摩托罗拉旗下全新的骁龙 8 + 旗舰将于 7 月份登场，并且将是一款主打影像的骁龙 8 + 旗舰，号称“不止于参数的影像体验新标杆，开启 2 亿像素移动摄影时代”。更多详细信息，我们拭目以待。