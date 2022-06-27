台积电今年成熟制程投资逾 40 亿美元，特殊制程应用占比将持续冲高

6 月 26 日，据台媒《经济日报》报道，台积电先进制程领先群雄并持续扩产之际，向提供客户全方位服务，旗下成熟制程扩充升级特殊制程也不遗余力。

报道称，业界估计，台积电今年成熟制程相关投资逾 40 亿美元，明年也不会低于 40 亿美元，换算两年来成熟制程累计投资近百亿美元。

台积电先进制程进展备受市场关注，但实际上该公司在成熟制程上扩充也从未停止，更不断客制化升级。台积电董事长刘德音曾公开表示，成熟制程特别是 28 纳米有效产能供过于求，但台积电持续扩充成熟制程，主要因应客户策略发展所需。

近年来，台积电成熟制程专注升级特殊制程应用。数据统计，四年前台积电成熟制程当中的特殊制程应用占比约 45%，去年在成熟制程总产能提升下，特殊制程占比仍提升至约 60%，今年随客户需求增长，有望持续冲高。

报道指出，台积电特殊制程主要来自成熟制程产能转型量产且应用广泛，相关制程横跨 12 纳米、16 纳米 FFC RF、22 纳米嵌入式 RRAM 技术支持物联网 MCU 应用、28 纳米无线充电与车用雷达，乃至高端面板驱动 IC 应用、40 纳米 BCD（ Bipolar-CMOS-DMOS）强效版在无线充电芯片新应用等。

此外，台积电定义先进与成熟制程以 7 纳米为分水岭。业界认为，这反映台积电在相关领域生产持续推进，随着 3 纳米将在下半年量产，预计之后 7 纳米有望逐步纳入成熟制程领域。