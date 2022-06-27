华为客服回应广告投放区别对待：Mate 40 RS 保时捷设计太高端，所以不会返回广告

IT之家 6 月 27 日消息，有网友发现，华为 Mate40 保时捷设计本与普通版的 Mate 40 在手机广告投放方面有所区别。对此，华为客服回应称，因为 Mate40 保时捷设计它价格非常贵，属于高端机，所以投放广告主要是在 Mate40 上面。

据称，当他想要通过《植物大战僵尸》游戏里看广告获取道具的时候，他的华为 Mate 40 Pro+ 却提示“没有请求到广告资源”，通过多种方法修改均无效，随机询问游戏客服，然后辗转找到了华为客服。

对此，华为客服表示，华为 Mate 40 Pro+ 和 Mate 40 RS 保时捷设计的型号都是 NOP-AN00，系统无法准确区分这两款机型，而根据最新的系统设定 Mate 40 RS 保时捷设计是不会投放广告的，所以他的手机虽然之前能接收到广告但现在已经无法返回广告请求了，这是从系统级禁止的。当然，这一情况只有适配华为 ads 服务的广告才会出现。

值得一提的是，目前有很大一部分的独立游戏是没有充值渠道的，所以一些游戏会提供“看广告得道具”“看广告加速”“看广拿提示”这种服务，而广告对于这种小成本游戏来说是唯一的营收方式，如果玩家不需要额外服务就相当于游戏没有广告，但部分希望加快游戏进度或没有耐心的玩家也希望可以通过这种方式获得自己想要的方式，两种玩家都可以自由选择需要的游戏体验。

IT之家了解到，华为 Mate 40 RS 保时捷设计手机在 2020 年 10 月正式发布，该手机搭载麒麟 9000 处理器，搭载全新超感知徕卡电影五摄，且采用其标志性的八边形星钻设计。

目前在华为京东自营旗舰店，华为 Mate 40 RS 保时捷设计手机的 8+256GB 版本价格为 10999 元，除此之外，并没有其他内存版本在售。