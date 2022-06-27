大众 ID. AERO 发布：WLTP 620km 续航，明年量产的 ID.家族新旗舰轿车

IT之家 6 月 27 日消息，今日晚间，大众全新的 ID. AERO 在中国迎来全球首秀，新车有着纯粹的空气动力学设计，风阻系数低至 0.23，同时拥有宽敞的车内空间。

IT之家了解到，同时发布的还有“大众 IQ.科技”标签，该标签代表着大众汽车最先进的科技配置，大众希望藉此加速推进电动化、向软件驱动型转型。

据介绍，ID. AERO 是 ID. 家族首款纯电中型车，基于 MEB 平台，在 WLTP 工况下续航 620 km。大众也表示，希望这款车成为帕萨特、迈腾的接棒人。

这款概念车型车长近 5 米，专注空气动力学的设计通过宽大的车身、平滑的车顶和轿跑车式的优雅溜背造型，并达到了 0.23 的风阻系数。

大众也表示，量产版的 ID. AERO 将成为大众汽车 ID.家族的旗舰车型，并登陆欧洲、中国和北美等全球市场。

继 ID.3、ID.4 和 ID.6 之后，作为下一位进入中国市场的 ID.家族成员，ID. AERO 的量产版本将为中国用户提供分别来自一汽-大众和上汽大众的两款车型。

参考此前得到的信息，新车长宽高分别为 4975/1897/1528mm，轴距 2966mm，看起来十分具有现代气息，迎合中国用户的喜好。

据大众中国 CEO 冯思翰透露，ID.AERO 计划于 2023 年下半年在上汽大众和一汽-大众实现国产，并开启交付。也就是说，中国将成为全球首个交付量产版 ID. AERO 的市场。

据介绍，大众 IQ.科技共包括八大科技亮点，即 IQ. Drive 智驾管家、IQ. 泊车管家、IQ. 360 全景、IQ. 智慧车联、IQ. 智能导视、IQ. 灯光精灵和 IQ. 语音精灵以及 IQ. Light 灵眸矩阵，涵盖从全方位的智能驾驶辅助、轻松安全的自动泊车、充满乐趣的互联交互体验到智能直观的人机交互等方方面面