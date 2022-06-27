内容继续降价，消息称利基型 DRAM 下半年跌价恐超过 10%

中国台湾电子时报消息，受通货膨胀、国内疫情、俄乌冲突等因素影响，利基型 DRAM 第三季价格恐不如原先预期乐观，业者预估，随着消费力道需求趋缓，下半年利基型 DRAM 价格跌幅恐至少 1 成，相关 DRAM 厂营运将同步承压。

随着三星逐步淡出 DDR3 市场，业者原先预期，第二季利基型 DRAM 会涨价，但受通货膨胀等因素影响，客户库存水位增加，市场氛围转趋观望，实际涨幅很小、近乎持平。在通膨影响较预期严重下，需求转弱，第三季利基型 DRAM 价格恐将反转。

日前，南亚科总经理李培瑛今在 12 英寸新厂动工典礼后表示，DRAM 下半年面临的挑战比预期还高，第三季度市况仍会持续修正。

不过，据 TrendForce 研究，尽管有旺季效应和 DDR5 渗透率提升的支撑，第 3 季 DRAM 市场仍不敌俄乌战事、高通膨导致消费性电子需求疲弱的负面影响，进而使得整体 DRAM 库存上升，成为第 3 季 DRAM 价格下跌 3 到 8% 的主因，且不排除部分产品别如 PC 与智能手机领域恐出现超过 8% 的跌幅。

其中，手机 DRAM 方面，TrendForce 表示，在历经第 2 季智能手机需求低迷，品牌库存又急待消耗的状况，导致原厂出货迟滞，在营收、库存等双重压力夹击下，对于价格将释出更大让价意愿，力求 6 月底前先行谈妥部份价格并出货以解燃眉之急。