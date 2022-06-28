美国市场低迷？亚马逊准备一年两次“双十一”

北京时间 6 月 28 日消息，根据外媒看到的一则通知，美国最大电商平台亚马逊计划在今年第四季度为其 Prime 会员举办第二场购物节。这将是亚马逊首次在同一年内专门为 Prime 会员举办两场购物活动。

▲ 亚马逊送货车

目前，亚马逊正在为 7 月 12 日和 13 日的第一场 Prime Day 会员购物节做准备，这是该公司为吸引新的 Prime 会员而举办的大型年度促销活动。

亚马逊最近开始通过其内部卖家门户网站“卖家中心”(seller Central) 通知选定的第三方商家，将举办“Prime 秋季交易活动”。通知没有指明活动的具体日期，但要求卖家在 7 月 22 日前提交限时“闪电交易”，远远早于第四季度活动。另有报道称，第二场购物节将在 10 月举行。

这场秋季活动可能有助于亚马逊增加销售额。根据亚马逊公布的最新财报中，该公司创下了 2001 年互联网泡沫破裂以来最慢的季度营收增长。随着通胀压榨购物者，消费者将支出转移到旅游和娱乐等领域，这也可能帮助零售商清空一些积累的额外库存。

去年 10 月，亚马逊举办了一场美妆产品活动。因此，该公司在这个时间范围内举行另一个销售活动并非完全没有先例。但是据报道，今年秋季的活动听起来更像是 Prime Day 2.0 版，夏季和秋季的这两场销售“预计将主打电视、运动鞋和其他商品的大促销”。亚马逊尚未置评。