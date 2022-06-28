近地轨道太拥挤，NASA 将联合 SpaceX 测试卫星自动避碰策略

6 月 28 日消息，随着近地轨道上的自动导航卫星越来越多，航天器发生碰撞的风险也越来越大。美国国家航空航天局（NASA）计划通过 Starling 任务与 SpaceX 合作探索如何避免自动导航卫星发生碰撞。

据悉，NASA 的 Starling 任务包括四颗立方体卫星。NASA 最初打算将这四颗卫星发射到距地 555 公里的轨道上。由于 SpaceX 公司的“星链”互联网卫星在同一高度运行，NASA 关联评估风险分析 (CARA) 团队敦促 Starling 任务管理部门将四颗立方体卫星送入比“星链”运行高度再高 10 公里以上的轨道。

NASA 艾姆斯研究中心 Starling 项目经理霍华德・坎农 (Howard Cannon) 说：“这两个卫星网络彼此距离很近，让我们有机会研究，未来当有更多航天器在近地轨道飞行时，将如何应对太空交通问题。”“考虑到太空中航天器的数量，我们如何避免碰撞?”

在完成为期 6 个月的一系列蜂群通信、导航以及自动运行等实验之后，CARA 团队、Starling 任务和 SpaceX 的“星链”将合作测试避碰策略。

“然后，地面上的连接分析软件会自动说，‘嘿，如果你不做点什么，你们就会撞到一起，’”坎农说。

警报将被发送到卫星上，由卫星来实施相应策略。然而，在执行规避措施之前，卫星将寻求地面系统的批准。

由于近地轨道的交通流量激增，这种类型的协调将是必不可少的。坎农说：“你不能让人类参与其中。未来这一切都必须完全是自动化的。”

得克萨斯大学奥斯汀分校航空航天工程副教授莫里巴・贾赫 (Moriba Jah) 对此表示赞同。“大多数人没有意识到太空中也存在数据传输拥塞问题，”贾赫说。“没有办法以足够快的速度将信息从卫星传输到地面，进行计算并将命令再发送回卫星。考虑到目前的基础设施，我们没有足够时间来实现这一点。”

贾赫说，通过合作，Starling 任务和星链将展示两个卫星网络如何“相互通信，并开始实施各自的通行权”。