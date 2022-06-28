西门子斥资 16 亿美元收购建筑软件公司 Brightly，将向软件提供商转型

北京时间 6 月 28 日早间消息，据报道，西门子将斥资 15.8 亿美元（约 105.86 亿元人民币）收购美国 Brightly Software 公司，以便为建筑和基础设施增加数字化服务，助力该公司向软件提供商的转型。

自 2019 年以来，Brightly 一直由私募股权投资公司 Clearlake Capital Group 控制。西门子周一表示，Brightly 将帮助西门子达成数字化和软件收入的增长目标。这家总部位于美国北卡罗莱纳州的公司预计今年营收将达到 1.8 亿美元（约 12.06 亿元人民币）。

“Brightly 将帮助我们推动建筑物的性能迈入新阶段。”西门子智能基础设施部门负责人马提亚斯・瑞贝留斯（Matthias Rebellius）在声明中说，“此次收购还将加快我们在基础设施领域也成为领先软件公司的目标，并支持我们创造全自动建筑的愿景。”

这家工业制造巨头正将目光聚焦于利润率更高的软件驱动产品线，希望以此提高投资回报。该公司还在剥离非核心业务。今年早些时候，西门子同意将其物流部门的邮件和包裹业务作价 11.5 亿欧元（约 81.31 亿元人民币）出售。

建筑和基础设施管理软件可以提供关于能源使用和二氧化碳排放的数据，及时提醒空调部件的维修，并实现远程维护。西门子发言人称，该公司已经在美国推出了这类服务，主要针对工厂和办公场所。

Brightly 的客户包括学校和医疗建筑，此次收购将帮助西门子扩大业务触角。该交易的价格包括一些没有明确披露的业绩元素。

此次交易有望于今年完成，具体取决于监管机构的审批。西门子预计，该交易将产生净现值达数亿美元的协同效应。