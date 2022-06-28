美股周一全线下跌：谷歌、微软跌超 1%，蔚来跌近 5%

美国时间周一，美股收盘主要股指全线下跌。美股可能迎来近几十年来表现最糟糕的上半年。投资者关注美国经济放缓或许限制美联储加息幅度。

道琼斯收于 31438.26 点，下跌 62.42 点，跌幅 0.20%；标准普尔 500 指数收于 3900.11 点，跌幅 0.30%；纳斯达克指数收于 11524.55 点，跌幅 0.72%。

大型科技股普遍下跌，其中苹果股价与上一交易日持平，奈飞跌幅超过 2%，谷歌和微软跌幅超过 1%。

芯片龙头股涨跌不一，英特尔、高通、应用材料等上涨，其中高通涨幅超过 1%。

电动汽车股普遍下跌，特斯拉下跌 0.32%，Rivian 下跌 3.59%，法拉第未来下跌 8.47%；蔚来下跌 4.69%，小鹏下跌 2.52%，理想下跌 4.07%。

中概电商股多数上涨，阿里巴巴上涨 0.94%，京东上涨 2.52%，拼多多下跌 1.85%。

其他热门中概股涨跌不一，其中百度上涨 2.58%，哔哩哔哩上涨 1.40%，BOSS 直聘上涨 0.07%，贝壳下跌 4.30%，满帮下跌 4.15%，知乎下跌 3.41%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

尽管数据显示，美国 5 月份耐用品订单增长 0.7%，增幅高于预期的 0.2%，且成屋销售也出现反弹，扭转了 6 个月来的下滑趋势，但美股收盘时仍难守住盘中的涨幅。投资者陷入了对美国经济衰退和通胀的担忧之中。

投资公司 Fort Pitt Capital Group 首席投资官丹・埃尔（Dan Eye）表示：“我们将在一段时间内应对股市这种拉锯式的局面。我认为，我们不可能在经济增长不出现相当显著放缓的情况下，看到通胀大幅下降。”

上周，美股出现大幅反弹。分析师认为，这是因为投资者预计，美国经济放缓可能导致美联储加息力度低于此前预期。美联储主席鲍威尔警告美国国会议员称，在美联储收紧利率的情况下，实现所谓的经济软着陆将“非常具有挑战性”。

贝莱德投资研究所的策略师让・波万（Jean Boivin）在一份报告中表示：“全球经济增长和通胀担忧令投资者夜不能寐。随着各国央行纷纷加息以遏制通胀，对全球经济增长放缓的担忧令投资者感到压力。”