亚马逊致函 FCC：SpaceX 部署 3 万颗星链卫星有点多，安全问题怎么办，我的卫星怎么上

6 月 28 日消息，美国太空探索技术公司 SpaceX 部署 3 万颗第二代卫星升级星链互联网的计划正面临来自竞争对手亚马逊的最新狙击。

亚马逊已经向美国联邦通信委员会（FCC）致函，认为批准 SpaceX 部署全部 3 万颗星链卫星有点儿多。在问题得到解决之前，SpaceX 应该只能获得运营“一小部分”星链卫星的许可证。

亚马逊在信中写道:“批准 SpaceX 部署近 3 万颗卫星系统中的一小部分，将为 SpaceX 开始部署该系统提供一条道路，同时也为美国联邦通信委员会提供时间，仔细解决 SpaceX 更大卫星系统所带来的问题。”

与其他公司一样，由于星链第二代网络规模庞大，亚马逊对其持反对态度。目前有超过 4800 颗活跃的卫星在地球轨道上运行，SpaceX 的提议将使这个数字增加 5 倍以上。

SpaceX 计划利用这些卫星来提高星链互联网服务的速度和覆盖范围，该公司已经为全球近 50 万用户提供网络服务。然而，亚马逊担心日益扩大的星链系统可能会扼杀自己的卫星互联网服务，该公司计划在未来几年推出相似业务。

亚马逊写道：“美国联邦通信委员会应该谨慎行事，确保 SpaceX 的部署不会以牺牲其他新兴 NGSO FSS (非地球同步固定服务卫星) 系统的竞争和创新为代价。毕竟一旦发射，卫星会在轨道上停留数年，甚至数十年。”

亚马逊还表示，“可能有超过 1 万颗”第二代星链卫星可能在与其卫星相同的海拔高度运行。然而，亚马逊并没有要求 FCC 拒绝 SpaceX 建设第二代网络的申请。相反，该公司“只要求设定合理而有针对性的条件，以确保 SpaceX 的近 3 万颗卫星不会过度干扰亚马逊的卫星部署计划，或阻止未来 NGSO FSS 系统的部署”。

举例来说，亚马逊建议 FCC 批准 SpaceX 向国际电信联盟（ITU）提交的 18 份第二代星链星座申请中的一份，这样做可以让 SpaceX 有时间证明这些卫星不会对轨道安全或无线电干扰构成威胁。亚马逊补充说:“与此同时，这样的批准也将使 SpaceX 的近期部署成为可能。”

SpaceX 没有立即回应置评请求，但该公司希望很快就能用其新的星际飞船发射第二代星链卫星，目前还在等待美国监管机构的批准。然而，包括 NASA 和其他公司在内的团体已经向 FCC 提交报告，对 SpaceX 如此大规模地部署卫星互联网带来的潜在风险感到担忧。