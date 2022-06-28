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完整彩蛋上线，Android 13 Beta 3.3 推送：修复 WiFi 无法连接、返回手势系统 UI 崩溃问题

2022/6/28 8:28:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 28 日消息，谷歌今日推送了适用于 Pixel 手机的 Android 13 Beta 3.3 版本，距离 Beta 3.2 大约两周时间，已经有IT之家小伙伴收到了更新。

Android 13 Beta 3.3 在多个方面进行了修复，对用户体验将有一定提升：

  • 修复了即使网络可用且信号强度良好，设备也无法连接到 WiFi 网络的问题。

  • 修复了导致应用性能下降和冷启动的 BluetoothManagerService 问题。

  • 修复了 Connectivity Thermal Power Manager 的一个问题，该问题在某些情况下会导致 UI 渲染缓慢、应用无响应以及续航不佳。

  • 修复了 Pixel 启动器的问题，如果为应用抽屉启用了始终显示键盘选项，那么当用户关闭应用抽屉并在主屏幕上打开应用文件夹时，键盘也会错误地显示。

  • 修复了在某些情况下，例如返回的手势，系统 UI 崩溃的问题。

  • 修复了在某些情况下，在设备插入充电后会变得无响应，只能重启的问题。

  • 修复了 lib / list_debug.c 的内核问题，该问题导致某些设备出现内核崩溃。

此外，Android 13 Beta 3.3 也修复了小彩蛋，用户需要将时钟指针指向 13:00，就可以看到完整的 13 字符，而在 Beta 3.2 版本中显示不完全，只有一个 3 字符。

不止如此，Android 13 小彩蛋的圆圈会变为 emoji 表情符号，用户可以长按循环浏览十四个不同的样式图案。

水果、猫脸、普通脸、富有表现力的（眼睛）脸、融化的脸、心 / 爱、外太空、月亮、水生生物、猴子、十二生肖、时钟、鲜花、乌龟王

IT之家了解到，Android 13 Beta 3.3 的版本号为 TPB3.220617.002，上一版为 TPB3.220610.004。大家可以在设置中查找更新，也可以点击下方的链接手动下载。

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关键词：Android 13

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