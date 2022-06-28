完整彩蛋上线，Android 13 Beta 3.3 推送：修复 WiFi 无法连接、返回手势系统 UI 崩溃问题

IT之家 6 月 28 日消息，谷歌今日推送了适用于 Pixel 手机的 Android 13 Beta 3.3 版本，距离 Beta 3.2 大约两周时间，已经有IT之家小伙伴收到了更新。

Android 13 Beta 3.3 在多个方面进行了修复，对用户体验将有一定提升：

修复了即使网络可用且信号强度良好，设备也无法连接到 WiFi 网络的问题。

修复了导致应用性能下降和冷启动的 BluetoothManagerService 问题。

修复了 Connectivity Thermal Power Manager 的一个问题，该问题在某些情况下会导致 UI 渲染缓慢、应用无响应以及续航不佳。

修复了 Pixel 启动器的问题，如果为应用抽屉启用了始终显示键盘选项，那么当用户关闭应用抽屉并在主屏幕上打开应用文件夹时，键盘也会错误地显示。

修复了在某些情况下，例如返回的手势，系统 UI 崩溃的问题。

修复了在某些情况下，在设备插入充电后会变得无响应，只能重启的问题。

修复了 lib / list_debug.c 的内核问题，该问题导致某些设备出现内核崩溃。

此外，Android 13 Beta 3.3 也修复了小彩蛋，用户需要将时钟指针指向 13:00，就可以看到完整的 13 字符，而在 Beta 3.2 版本中显示不完全，只有一个 3 字符。

不止如此，Android 13 小彩蛋的圆圈会变为 emoji 表情符号，用户可以长按循环浏览十四个不同的样式图案。

水果、猫脸、普通脸、富有表现力的（眼睛）脸、融化的脸、心 / 爱、外太空、月亮、水生生物、猴子、十二生肖、时钟、鲜花、乌龟王

IT之家了解到，Android 13 Beta 3.3 的版本号为 TPB3.220617.002，上一版为 TPB3.220610.004。大家可以在设置中查找更新，也可以点击下方的链接手动下载。