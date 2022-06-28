携程集团发布 2022 一季度财报，净亏损 9.89 亿元

IT之家 6 月 28 日消息，今日携程集团公布了截至 2022 年 3 月 31 日第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2022 年第一季度，携程集团净营业收入为 41 亿元，经调整 EBITDA 为 9100 万元，同比保持稳定。

携程网第一季度归属于公司股东的净亏损为 9.89 亿元人民币（约合 1.55 亿美元），相比之下 2021 年同期归属于公司股东的净利润为 18 亿元人民币，而上一季度归属于股东的净亏损为 8.34 亿元人民币。

从主营业务来看，今年一季度，携程住宿预订收入 15 亿元，交通票务收入 17 亿元，旅游度假业务收入 1.24 亿元，商旅管理业务收入 2.22 亿元。

在住宿业务方面，今年一季度，携程平台高星酒店套餐订单占比环比提升超 30%。

在旅游度假方面，今年第一季度，携程露营业务签约露营地数量逐月增长 3 位数。一季度，携程国内门票订单较 2019 年呈现两位数增长，携程联合国内知名景区共同打造的门票 VIP 商品产量和交易额同比增长 50%。携程租车的季度销售额较 2019 年同期增长 54%。携程周边及短途私家团订单量较 2019 年同期接近全量恢复。

从携程住宿业务来看，一季度国际平台整体酒店预订量较 2019 年同期增长约 25%。其中，Trip.com 海外市场的本地酒店预订，较 2019 年同期增长超 200%，而中国香港、韩国、新加坡、马来西亚、美国、英国和阿联酋等市场增长更快。

在国际机票业务方面，一季度携程国际平台整体机票预订量同比增长超 270%，其中 Trip.com 品牌达到约 400% 的同比增长。在海外市场，Trip.com 品牌的本地机票预订已经较 2019 年同期增长超 150%。

此外，数据显示，携程海外目的地玩乐产品订单量在 2021 年全面反超 2019 年的基础上，2022 年第一季度继续保持超过 3 位数的同比增长。

在内容营销方面，今年一季度，携程平台上的日均用户创作内容环比增长 140%，KOL 数量环比增长 10%，用户平均内容浏览量也同比增加约 40%。

今年一季度，携程官方直播的交易额环比提升近 20%，携程直播平台的主播数环比增长近 4 成。携程星球号旗舰店一季度粉丝量环比增长近 50%，商家营销交易额环比提升超 100%。携程口碑榜于今年 3 月正式启动上线后，累计引导交易额环比提升超 100%。

2022 年以来，携程累计与国内 14 个目的地政府达成惠民消费补贴合作规模超 3 亿元，预计拉动直接旅游市场消费超 10 亿元。