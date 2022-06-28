比亚迪 4.03 亿元竞得深汕新能源产业用地，刷新合作区出让土地规模纪录

据深圳商报报道，6 月 27 日，深圳市深汕特别合作区一宗超 55 万平方米的新能源产业用地成功挂牌出让，由深圳比亚迪汽车实业有限公司以 4.03 亿元竞得，再度刷新了深汕特别合作区单宗出让土地规模最大的纪录。据悉，该地块将用于建设深汕比亚迪汽车工业园一期项目，将对深汕特别合作区做大做强做优深汕新能源汽车产业、加快汽车产业链集聚和招商引资起到强大的示范带动作用。

据悉，深圳市规划和自然资源局深汕管理局于 5 月 27 日委托深圳交易集团有限公司 (深圳公共资源交易中心)，以挂牌方式公开出让 E2021-0013 宗地的使用权。该宗地位于深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与创智路交会处东北侧，为普通工业用地，土地面积约为 55.45 万平方米，土地使用年限为 30 年，挂牌起始价 4.03 亿元，挂牌地块准入行业为新能源产业。

E2021-0013 宗地东侧紧靠去年 10 月 15 日出让的 E2021-0010 宗地，后者面积 40 万平方米，同为深圳比亚迪汽车实业有限公司竞得，用于建设比亚迪汽车工业园 (深汕) 一期项目，现该片区已形成 95 万平方米产业集聚片区。比亚迪汽车工业园 (深汕) 一期项目计划总投资 50 亿元，将主要生产汽车零部件及配件制造等，投产后预计年产值约 100 亿元，员工规模达 1.8 万人。

深汕特别合作区正着力打造“平方公里级”高品质产业空间和“百万平方米级”高标准产业用房供给“两类空间”，建设深汕智造城和深汕湾机器人集聚区“两大园区”，突出汽车城产业主链，打造深圳超大产业承载地。本次出让地块位于深汕智造城北园先进制造园范围内。

今年 1 月，比亚迪在去年签约投资 50 亿元的基础上，追加投资 200 亿元，用于建设深汕比亚迪汽车工业园二期项目，两期投资共 250 亿元，全部达产后预计年产值超过 1000 亿元，将为深圳本土的科技产业幕后的关键驱动力。