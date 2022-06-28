最便宜 6.7 英寸型号，曝苹果将推出 iPhone 14 Plus 手机，并非 iPhone 14 Max

IT之家 6 月 28 日消息，据 wccftech 报道，此前爆料称苹果更大屏幕、更实惠的 iPhone 14 型号称为“ iPhone 14 Max”。但现在新消息称，苹果可能会恢复 iPhone“Plus”品牌，并将即将推出的旗舰产品称为“iPhone 14 Plus”。

自 5 年前的 iPhone 8 Plus 之后，苹果就没在 iPhone 上再使用“Plus”一词了，当时一起发布的还有 iPhone 8 和 iPhone X。在 2022 年，随着供应商加紧出货组件，苹果正准备推出四款 iPhone 14 系列机型，可能在 9 月发布，其中一款被称为“iPhone 14 Plus”（此前是“ iPhone 14 Max”）。

在韩国网站 Naver 上，爆料人士 Laznuk 称，苹果将保留 iPhone 14 Pro 的命名方案，而 iPhone 14 Plus 将是更便宜的型号，配备 6.7 英寸 LTPS OLED 屏幕。配备双后置摄像头的普通 6.1 英寸版本将被命名为 iPhone 14。

使用“iPhone 14 Plus”而不是“ iPhone 14 Max”可能是更好的选择，这样可以减少苹果消费者的困惑。由于 “ iPhone 14 Max”和 iPhone 14 Pro Max 听起来几乎相同，这意味着一些客户可能无法区分名称上的细微差别，最终购买不正确的型号。不过，从外观上讲，iPhone 14 Pro Max 配备后置三摄像头，而 iPhone 14 Plus 仅在背面配备两个摄像头，区分还是比较明显的。

爆料显示，iPhone 14 Plus 将配备 iPhone 14 系列所有四款机型中最大的电池，内置 A15 Bionic 芯片，而不是更先进的 A16 Bionic—— 消息称这是 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 独有的芯片。

iPhone 14 Plus 将搭载 60Hz 刷新率 LTPS 刘海屏，128GB 容量起步价预计 6799 元。虽然硬件上远不如 iPhone 14 Pro Max，但凭借“苹果最便宜 6.7 英寸手机”的名号以及全系最大的电池容量，有望成为自 iPhone XR / iPhone 11 后苹果最热卖的型号。