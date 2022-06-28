ARM 拟利用 IPO 融资所得进行并购和招募员工

北京时间 6 月 28 日下午消息，据报道，英国芯片设计公司 ARM 计划利用即将进行的 IPO 筹集的资金来开展收购并招募更多员工，从而推进雄心勃勃的扩张计划。

该公司 CEO 瑞尼・哈斯（Rene Haas）表示，ARM 计划在手机市场之外加快扩张步伐，进一步深入发展汽车、数据中心和元宇宙硬件市场。他表示，此次 IPO 筹集的资金“可以帮助我们进行并购，或者加快招聘速度 —— 我们会关注这两个方面。”

在此之前，ARM 刚刚经历了一段时间的收缩，而且因为争夺利润丰厚的中国业务而分散了精力，还进行了裁员，并且失去了被英伟达斥资 660 亿美元收购的机会。

但该公司的野心可能受到冲击，因为科技股的下跌威胁到 ARM 的 IPO 汇报前景。其所有者软银集团预计 ARM 的估值为 500 亿美元。

但哈斯表示，这些不利现状不会阻碍 ARM 继续推进 IPO 计划。他还补充道，ARM 高管对于独立发展“很有信心”。他说：“时机对我们有利。”

在英国政府长达数月的大力游说后，软银正在推进 ARM 在纽约和伦敦两地上市。英国政府担心这笔交易会导致他们丧失在科技行业硕果仅存的优质公司。

此举仍然面临许多软银高管的阻力，他们认为此举从商业角度来讲没有意义，因为美国市场的流动性最为充裕，多数潜在投资者也都位于美国。哈斯拒绝对上市地发表评论，并认为这个问题应该由软银来回答。

一些分析师也质疑此次 IPO 能否筹集足够的资金来继续推进 ARM 的研发项目。

市场研究公司 Semico Research 分析师理查德・沃锐尼亚克（Richard Wawrzyniak）说：“软银当初收购 ARM 时的价格就过高，软银显然想收回投资。这次 IPO 会给 ARM 多少估值？所有人都在猜测这个问题。”

在软银的领导下，ARM 经历了几年的营收增长停滞，但去年实现强劲复苏。该公司去年营收增长 35%，达到 27 亿美元，调整后利润增长 68%，达到 10 亿美元。

哈斯将这一业绩归功于对成长领域的投资，包括数据中心、网络设备和汽车。

“人们都在想，‘这些业绩是哪儿来的？你们肯定调节了业绩。’”他提到该公司的全年业绩时说，“我们其实对现有路径感觉良好，在软银旗下的这些年帮助我们投资了这些领域。”

自从 2016 年被软银斥资 243 亿英镑收购后，ARM 过去 6 年的员工总数一直在波动。2021 年的员工从 4400 人几乎翻番至 7300 人，但在软银今年早些时候披露 ARM 的 IPO 计划后，该公司又裁员 15%。

哈斯表示，ARM 明年 IPO 的最大障碍是与中国合资公司 CEO 长达两年的对峙，但此事目前已经解决。

ARM 中国成功过渡到新的领导层，而且已经将 ARM 在中国合资公司的股份转移到软银旗下的一家公司，从而打破了僵局。

由于欧洲和美国的上市公司估值大幅缩水，软银创始人兼 CEO 孙正义上月表示，他计划在即将进行的 IPO 中继续持有多数股份。

哈斯称，软银过去 6 年并没有向该公司投入任何自有资本，但却“容忍我们保持特定的利润水平，使我们可以投资。”

“孙正义的眼光很长远。”哈斯说，“如果你跟他探讨当前季度的情况，他其实不太感兴趣。”

他说：“在软银的世界里，他们可以容忍先投资再增长。”他还补充道，ARM 可以向公开市场开放，因为“收入增长可以支撑我们所需的投资，而且仍然能够达到盈利目标。”