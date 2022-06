韩国 AI 团队抄袭震动学界！1 个导师带 51 个学生，还是抄袭惯犯

今年 CVPR,着实有点魔幻了!

先是韩国首尔大学 AI 团队的 Oral,即前 4% 的优秀论文,被曝出涉嫌抄袭 10 篇论文。有的地方,连一个单词都没有变。事发当日即登上韩国头条,国内外网友震惊:搞到 CVPR 上也太行了吧。

更多人爆料,这个团队抄袭已经不止一次,基本操作了属于是。

结果这一波还未结束,另一波又开始了。IBM 发表在 CVPR 上的论文 TableFormer 被指抄袭国内 2021 年发表的一篇文章。

爆料指出,IBM 论文剽窃了他们的方法,包括预处理、可视化、推理、系统解决方案等,但并没有引用他们的论文。

……

抄袭事件频出,于是乎不少网友感叹:这届 CVPR 太魔幻了。

甚至还有人直接在知乎上列出了这么一个问题:

大家一起来揭发吧。CVPR 2022 都有哪些论文是抄袭的?

韩国团队被曝不止一次抄袭

先来看引发众人关注的韩国团队抄袭事件。

在通讯作者尹盛老和一作金某的最新公开回应中,都表示这次抄袭属于一作的个人行为,和团队其他人无关。

尹盛老解释说:

团队其他合著者把各自的部分发给了一作,但是他最后却没有使用,而是抄袭了别的论文。

他还补充道,现在一作本人其他两篇正在审阅的论文也都被撤回了。

不过,网友们顺藤摸瓜后发现,该团队似乎不止这一篇论文存在抄袭嫌疑。

比如这篇:《Towards Fast and Accurate Object Detection in Bio-Inspired Spiking Neural Networks Through Bayesian Optimization》。

检测软件显示,它有 40% 的抄袭嫌疑,文中有 27 处表达与之前研究高度相似。

还有另外一篇《Energy-aware Placement for SRAM-NVM Hybrid FPGAs》,也被发现存在类似问题。通讯作者都是尹盛老。

与此同时,还有人指出尹教授的实验室规模很大。博士生就有 37 位,加上硕士和博士后,实验室共有 51 位学生由尹盛老指导。

这也让有人担忧,一位教授是否能同时指导好这么多学生,他们的实验和论文质量是否会受到影响。

而从事件爆发的起点 —— 油管曝光视频的内容来看,这次涉嫌抄袭的论文中,很多地方都是原封不动地搬运此前研究的表述。涉及到的部分有 Introduction、Preliminaries、Method 等。

甚至有的地方是一字不落的 copy。

全文出现的抄袭段落多达 25 处,曝光视频展示问题就花了 7 分多钟。被抄袭的论文很多被 NeureIPS、AAAI 等顶会接收,其中还有几位一作是韩国人。

这也难怪上传曝光视频的人,会给视频起一个如此“刺眼”的标题:

E2V-SDE or: How I Learned to Stop Worrying and Love Plagiarism。 E2V-SDE 又名:我是如何毫不担忧并爱上抄袭的。

这里的 E2V-SDE,就来自尹盛老团队此次被 CVPR 2022 接收的论文标题。

现在,随着事件的不断发酵,尹盛老团队还引发了韩国网友的群愤。

要知道,尹盛老是韩国人工智能领域的权威专家,来自首尔大学人工智能研究所。今年 6 月,他才刚刚被韩国科学技术部评选为“首席研究员”,每年享有大约 8 亿韩元(折合人民币约 416 万)的科研经费。

但如今,他的团队却深陷抄袭丑闻。

有人留言表示,希望相关单位能够严肃处理这件事情,让相关研究人员退出学术界。

过去 30 年里,很多人不分昼夜地努力研究,才让韩国能在 CV 顶会里发表更多论文,而他们的行为却如此过分!

实际上,韩国在 CVPR 2022 中的成绩确实值得关注,仅首尔大学就有 25 篇论文入选。有人直接说,这件事太给韩国丢脸了。

而更为深层的原因还包括,韩国有声音担心,这次事件会是“黄禹锡事件”的二度上演。

2005 年,曾任首尔大学兽医学院首席教授、一度被视为韩国民族英雄的黄禹锡,被揭发伪造多项研究成果。其在《Science》上发表的干细胞研究均属子虚乌有。2009 年,黄禹锡被判处 2 年徒刑,缓刑 3 年。

IBM 被指抄袭

就在韩国抄袭事件这边还在发酵,IBM 也被曝出其入选的 CVPR 论文涉嫌抄袭。

来自平安科技的研究员,列出了九大证据,涉及方法论、预处理、后期处理、推理、文字行检测与识别等内容,目前已写成邮件发给了 CVPR 2022 program chairs。

首先从核心方法论来看,两者都是表格内容识别任务,取名也类似,一个是 TableMASTER,一个是 TableFormer。

其中,两者的图像输入均为 448*448。前者(TableMASTER)训练长度为 500,而后者(TableFormer)则改成了 512。

爆料者表示,里面很多痕迹都可以看出,IBM 是在他们开源的预训练模型上跑的,只是改了些细节。而最隐晦的也是直呼“最无耻”的,还要属文本单行检测这块,爆料者称:他们只改变了颜色。

一般而言,官方提供的数据中每个表格都是多行的,不利于之后的训练。

于是,研究团队对 3000 张图像进行了重标注,将连在一起的多行拆分成单行。

而 IBM 的 PDF Cells 则是直接拿他们在 GitHub 上训练好的模型进行预测。

除此之外,根据爆料者描述,IBM 还将他们的 3 条规则根据开源的代码,强行拆成 9 条规则。

目前,IBM 方也还没有任何回应。网友也持有各种意见。有人认为,这看起来像个人意见,作者有点情绪化。

还有网友则看完整个证据,很难相信 IBM 是原创文章,建议直接向 CVPR 项目委员会投诉。

One More Thing

最后,再来简单回顾一下今年有点魔幻的 CVPR。

CVPR 2022 投稿量高达 8161 篇,相比于去年 7093 分提交增长了 15%,其中 44.59% 的作者来自中国。

其中,共有 2064 篇论文被接收,接收率为 25.28%。在被接收的论文中,有 342 份被选为 Oral。

最佳论文颁向了 ETH Zurich、华盛顿大学、佐治亚理工学院、捷克理工大学等机构的研究者。而最佳学生论文奖,则是颁给了达摩院的实习生。李飞飞教授获得了本次大会的 Thomas S. Huang 纪念奖。

除此之外不得不承认,今年 CVPR 确实热闹,毕竟有近 6000 人来到线下参会。于是乎,另一个魔幻的事情发生了 —— 不少人因此染上新冠。

网友还提问:到底是 CVPR 接收率高还是感染新冠率高?

参考文献:

[1]https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/vlpnuw/d_ibm_zurich_research_plagiarised_our_paper_and/

[2]https://twitter.com/e2v_sde_parody/status/1540087877308239874

[3]https://arxiv.org/pdf/2105.01848.pdf

[4]https://arxiv.org/pdf/2203.01017.pdf

[5]https://www.youtube.com/watch?v=UCmkpLduptU&t=95s

[6]https://www.fmkorea.com/4760102853

[7]https://www.zhihu.com/question/539432448/answer/2543861341

[8]https://www.hankyung.com/society/article/2022062674031

[9]https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/vjkssf/d_how_to_copy_text_from_more_than_10_previously/