AMD 线程撕裂者 PRO 5000WX 开始零售，64 核型号 47000 元

IT之家 6 月 28 日消息，今天，推特网友“AnhPhuH”称，AMD 线程撕裂者 PRO 5000WX 开始在中国零售，并放出了该系列产品的包装图。

“AnhPhuH”还放出了三款型号的价格：

64 核 5995WX : 47000 元

32 核 5975WX : 24000 元

24 核 5965WX : 17200 元

IT之家注意到，淘宝上确有商家上架了 AMD 线程撕裂者 PRO 5000WX 系列处理器，64 核 5995WX 售价 46500 元。

IT之家曾报道，AMD 宣布 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器将从 2022 年 7 月开始在全球系统集成商处提供，预计今年晚些时候向 DIY 社区提供。

AMD 现已为爱好者以及内容创作者统一了 Threadripper 和 Threadripper PRO 产品线，未来将只有 Threadripper PRO 平台。这也意味着所有 Threadripper 处理器都将原生提供：128 个 PCIe Gen 4 通道、8 通道 UDIMM 和 RDIMM 内存，海量 L3 缓存，以及 Ryzen PRO 处理器通用的安全性和可管理性功能。

AMD 称，除了 PRO 功能集之外，Threadripper 处理器也将为发烧友提供激动人心的功能，ODM 合作伙伴处的 WRX80 主板将支持内存和 CPU 超频。

IT之家了解到，AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX 处理器专为 WRX80 芯片组和 sWRX8 CPU 插槽而设计，拥有 WRX80 芯片组主板的客户将能够在 BIOS 更新后直接支持 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器。

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