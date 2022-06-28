景嘉微 JM9 系列第二款图形处理芯片完成初步测试工作，8GB 显存

6 月 28 日晚间，景嘉微公告，公司 JM9 系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作。

第二款图形处理芯片经阶段性测试，主要技术指标如下：

根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。

景嘉微表示，JM9 系列第二款图形处理芯片的成功研发进一步丰富了公司核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率，将对公司长期发展战略的实施具有推动意义。