动力不输奔驰大 G，坦克 700 量产版曝光，还有混动版本

此前，长城汽车旗下高端硬派越野品牌新车坦克 700 在上海车展上首次亮相，硬核霸气的外观吸引了不少前去看车的小伙伴。近日，有网友曝光了一组坦克 700 量产版车型的测试谍照，这也预示着新车距离上市已经不久了。

（图片来自微博网友）

从网友曝光的图片来看，量产版坦克 700 相比上海车展上展出的概念版本有小幅改动，主要区别在于前大灯更大了，但尺寸方面还是高度接近。新车整体有着硬朗的车身线条，延续了坦克系列一如既往的硬派风格，前脸极具科技感，与丰田酷路泽 FJ 有异曲同工之妙。车身侧面翼子板和门板连接处，有着明显的机甲风设计，而且车顶有下压式造型，凸显运动气息。

不过相比坦克 300 那种纯粹且干练的复古吉普造型，坦克 700 还是丰满了不少，可以看得出坦克 700 的“内在”还是比较厉害的。此外，新车采用了非承载式底盘结构，后门为侧开门方式，与越野车相似。与此同时，为了提升底盘的通过性，坦克 700 的备胎安装在后门上。

（图片来自微博网友）

动力方面，有消息称坦克 700 将会提供两个动力版本，一个是搭载长城最新研发的 3.0T V6 发动机，最大功率为 354 马力，搭配长城自研的纵置 9AT 变速箱，动力水平在国内也是妥妥的第一梯队。另一个版本则是在自研 V6 发动机的基础上，再增加一套 P2 混动系统，综合功率可达 517 马力，一举超越 V8 奔驰大 G G500 车型。

至于内饰，根据上海车展亮相的概念车可以了解到，坦克 700 的内饰是超豪华规格，车内为豪华车型才有的四座布局，配备后排座椅腿托、独立中央扶手，后置液晶娱乐显示屏等，更是采用了大面积的真皮材质覆盖，一看就不是便宜的车型。前阵子理想 L9 都要叫板劳斯莱斯库里南，小雷认为坦克 700 是打算跟库里南“齐名”了。

（图片来自坦克 SUV 官方）

可见，坦克 700 的产品定位要比此前发布的坦克 500 要更高，售价自然是少则几十万，多则上百万的那种。小雷认为，长城汽车在设计方面可以说是不遗余力，用精巧的复古造型打造了坦克 300、坦克 500 这样的爆款车型，前来抢购的人更是络绎不绝，不难看出，坦克 700 以及未来的坦克 800 的竞争力也同样不少，销售情况还是可以预见的。