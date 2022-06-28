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Airbnb 宣布全球性永久禁令：禁止“派对”

2022/6/28 23:27:14 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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北京时间 6 月 28 日晚间消息，据报道，旅行房屋租赁平台 Airbnb（爱彼迎）今日宣布了一项永久性全球“派对”禁令。两年前，Airbnb 曾对“派对”进行了临时限制。

Airbnb 今日称，将永久禁止“破坏性派对和活动”，其中包括公开邀请的聚会。同时，“派对屋”（Party houses，只需一晚的一场大型活动）也将被禁止。

事实上，Airbnb 和 VRBO 等其他短期租赁平台，一直都在与“派对屋”和大型活动作斗争。

在发生一起枪击事件导致 5 人死亡后，Airbnb 在 2019 年禁止了“派对屋”，并推出了几项安全功能。2020 年，由于疫情来袭，Airbnb 对所有“派对”实施了全球禁令（临时）。

Airbnb 今日表示，自 2020 年 8 月实施这项政策以来，“派对”的报告率同比下降了 44%。Airbnb 在一篇博客文章中称：“这项临时禁令已被证明是有效的，今天，正式将这项禁令作为我们的政策。”

但是，由于 Airbnb 这些平台的运营方式，有时并不能阻止“派对”的举行。例如，房主不在时，客人可以自己入住偏远的酒店，并邀请尽可能多的人过来。

Airbnb 对此表示，试图违反其规则的客人，将面临从账户被吊销，到完全从平台上删除的各种后果。2021 年，曾有超过 6600 名客人因违反“派对”禁令而被暂停使用 Airbnb。

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关键词：Airbnb派对

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