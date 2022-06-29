苹果高管早年言论曝光：指责三星抄袭 iPhone，只是“放了一个更大的屏幕”

IT之家 6 月 29 日消息，《华尔街日报》的 Joanna Stern 今日分享了一部关于 iPhone 从 2007 年 6 月 29 日至今推出 15 周年的的新纪录片。该纪录片包括对苹果营销主管 Greg Joswiak、iPhone 联合创始人 Tony Fadell 的采访。

采访的一部分反映了安卓智能手机比 iPhone 早几年获得了更大的显示屏。当被问及当时三星和其他安卓智能手机制造商对苹果的影响有多大时，Joswiak 承认他们“很烦人”，并指责他们抄袭苹果的技术。

“他们很烦人，”Joswiak 说。“因为如你所知，他们窃取了我们的技术。他们采用了我们的创新并创建了一个糟糕的复制品，只是在手机上放了一个更大的屏幕。所以，是的，我们并不高兴。”

IT之家了解到，三星于 2013 年初推出了配备 5 英寸显示屏的 Galaxy S4，当时 iPhone 5 只配备了 4 英寸显示屏。苹果在 2014 年发布了其首款配备 4.7 英寸 iPhone 6 和 5.5 英寸 iPhone 6 Plus，从此迈向了更大屏的 iPhone，这一代满足了强劲的需求，并成为有史以来最畅销的 iPhone 机型之一。

苹果在 2011 年曾以专利侵权为由起诉三星，指控三星的 Galaxy 系列智能手机抄袭了 iPhone 的设计。苹果最初获得了约 10 亿美元的赔偿金，但随后的重审中降低了赔偿金额。2018 年，苹果与三星达成和解，并重申了以下声明：