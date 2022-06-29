美股周二全线下跌：纳指重挫近 3%，苹果跌 2.98%，特斯拉下跌 5%

美国时间周二，美股收盘主要股指全线下跌，纳指重挫近 3%，原因是美国经济数据低迷，引发投资者对企业业绩前景的担忧。

道琼斯指数收于 30946.90 点，下跌 491.27 点，跌幅 1.56%；标准普尔 500 指数收于 3821.55 点，跌幅 2.01%；纳斯达克指数收于 11181.50 点，跌幅 2.98%。

大型科技股普遍下跌，亚马逊、Meta 和奈飞均跌幅超过 5%，谷歌和微软跌幅均超过 3%；苹果跌近 3%。

芯片龙头股普遍下跌，AMD 跌幅超过 6%，英伟达跌幅超过 5%；高通逆势上涨，且涨幅超过 3%。天风国际分析师郭明𫓹日前在推特上称，高通在 2023 年仍将是苹果 iPhone 唯一的 5G 芯片供应商。

电动汽车股普遍下跌，特斯拉下跌 5.00%，Rivian 下跌 5.10%，法拉第未来下跌 1.32%；蔚来下跌 2.57%，小鹏下跌 5.06%，理想下跌 5.26%。

中概电商股普遍下跌，阿里巴巴下跌 1.66%，京东下跌 1.65%，拼多多下跌 2.75%。

其它热门中概股涨跌不一，其中携程上涨 10.79%，汽车之家上涨 8.96%，满帮上涨 5.02%，百度下跌 0.93%，哔哩哔哩下跌 3.44%，BOSS 直聘下跌 1.94%，知乎下跌 3.03%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

美股中的主要中概股表现如下：

美国投资者被迫面对一系列疲软的经济数据，这些数据助长了他们对企业当前盈利和未来业绩的担忧。分析师表示，今年标准普尔 500 指数成份股公司未来一年的业绩预期仍出人意料地强劲，这为下个月第二季度财报季开始时企业公布令人失望的业绩和业绩指引留出了空间。

美国时间周二，美国世界大型企业联合会（The Conference Board，TCB）公布的美国 6 月份消费者信心指数为 98.7，下降至近 16 个月以来的最低点。经济学家此前预计该指数降至 100，而 5 月份修正后为 103.2。与此同时，美国里奇蒙德联储制造业指数（Richmond FedManufacturing Survey）6 月份录得 19，为 2020 年 5 月以来的最低水平。

方舟基金创始人凯蒂・伍德（Cathie Wood ）周二上午在接受电视采访时表示，这些数据提醒投资者，美国经济可能已经陷入衰退。

根据 FactSet 的数据，分析师预计标普 500 指数成分股公司第二季度的盈利将增长 4.3%，这将是自 2020 年第四季度以来最慢的季度盈利增速。自今年 3 月份以来，这一预期已被下调整整一个百分点，但一些人担心，从现在到第二季度财报季开始，该预期可能会进一步恶化。

自今年年初以来，对美国经济可能陷入衰退的担忧导致公用事业和医疗保健等防御性股表现强于大盘，而科技股等动能股则成为受创最严重的个股。这一趋势在周二延续，以科技股为主的纳指收盘时领跌其它主要股指。