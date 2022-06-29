钉钉项目（Teambition）基础版免费使用人数上限缩减为 10 人

6 月 28 日消息，据 AI 财经社报道，钉钉发布费用策略调整公告称，7 月 1 日起，钉钉项目（Teambition）基础版将把免费使用人数上限调整为 10 人，若用户所在企业在项目中的使用人数超过 10 人，届时已超过人员将无法正常使用钉钉基础版项目。

钉钉官网显示，5 亿用户正在使用钉钉。Questmobile 数据显示，2022 年 4 月，钉钉的 MAU（月活跃用户人数）为 2.26 亿，DAU（日活跃用户人数）超过 1 亿。

钉钉的企业客户来自多个行业，如零售、互联网、制造业、政务、金融、医疗、教育等，大客户中包括哈啰出行、喜马拉雅、盒马、中国联通等。其中，2000 人以上大型企业为钉钉贡献了近 1/3 的活跃度。

业已成长为阿里体系内用户规模最大的 to B 应用，钉钉亟需用商业化来证明自身实力。大客户方面，今年 3 月，钉钉引入了前联通运营商高管、阿里云 IoT 总经理库伟。据媒体报道，作为钉钉的 COO，他主要负责钉钉大客户战略以及推动钉钉商业化进程。不过，在钉钉上 2100 万个企业组织数中，超过 70% 是中小企业，这也是钉钉尚未开发的“沃土”。

具体到产品，钉钉商业化产品矩阵主要包括云服务器等基础设施、IM 底座、开放平台、钉钉官方应用、第三方应用等。

钉钉商业化的实现路径上，主要包括三个方向：

一是“三专模式”，专业版、专属版、专有版。一年服务费用分别在 9800 元 / 年、10 万元起 / 年、100 万元起 / 年。

二是平台分佣模式。钉钉的应用开放平台上集成了大量 ISV （Independent Software Vendors 独立软件开发商），他们基于这一开发平台为企业开发定制化应用，钉钉从中抽取一定比例的交易佣金。

三是，硬件销售模式。钉钉与生态内硬件厂商共创，钉钉负责软件开发的部分，硬件厂商负责产品，钉钉从中获得软件开发税收以及硬件销售分成，如此次发布会发布的新的会议硬件“钉闪会”、AR 眼镜等会在第三方平台销售。

钉钉总裁叶军曾公开表示，“钉钉的选择是只做一件事，就是 PaaS 化。钉钉只做基础能力和基础产品，将这些能力和产品作为底座开放给生态。继续战略投入文档、音视频、项目、会议等基础产品，其他如行业应用、人财物产供销研等场景的专业应用等，都交给生态做。”

阿里巴巴披露的财报显示，截至 3 月 31 日为止的 2022 财年，包含钉钉和阿里云在内的阿里巴巴云业务实现总收入 1001.8 亿元，增长速度同比增长 21%，有所放缓。

无独有偶，今年 5 月初，企业微信也发布服务商平台收费模式调整通知，将“原有按照应用收款资金比例收取的“平台技术服务费”，替换为按服务商接口调用收取的“平台接口调用许可费”。据了解对于此次调整企业微信内部做了大量的调研和准备，新收费模式最早将于 5 月 16 日开始实行，但服务商仍有 45 天-90 天的缓冲期。

作为对比，企业微信已经入驻真实企业与组织数超过 1000 万，活跃用户数超过 1.8 亿，连接微信活跃用户数超过 5 亿。