SpaceX 向星链用户求助：呼吁向 FCC 和国会请愿以获得关键频段

6 月 29 日消息，当地时间周二，美国太空公司 SpaceX 向星链卫星网络用户发送电子邮件，呼吁他们向美国联邦通信委员会（FCC）和国会请愿，以帮助其获得正与 Dish Network 竞争的无线频段，进而实现星链从太空中提供互联网服务的努力。

这封电子邮件用粗体写道：“今天，我们请求你们的支持，以结束一场可能会使绝大多数美国用户无法使用星链服务的游说活动。”

目前，SpaceX 和 Dish 正在就被称为 12 GHz 频段的一系列无线电频率发生争执。SpaceX 使用这些频率来运行其庞大的星链网络，该网络目前已经有 2400 多颗卫星，并开始向地球上的用户提供宽带互联网接入服务。与此同时，这些频段也是 OneWeb 使用的频率，OneWeb 正在打造自己的卫星宽带网络。

然而，在 2021 年 1 月，FCC 宣布对外开放更多中频频率用于 5G 网络建设，Dish 和名为 RS Access 的公司提交了关于他们的网络如何利用这些频率的研究报告。两家公司还与其他公司成员组成了所谓的“12 GHz 5G 联盟”，旨在让 FCC 改变其规则，允许 12 GHz 频段用于 5G。

现在，SpaceX 正在评估 Dish 等公司的报告。在上周提交给 FCC 的一份文件中，SpaceX 表示，它使用 12 GHz 频段作为“主力频率”，在全美提供“关键下行链路服务”。SpaceX 声称，如果该频段被开放给 5G 使用，其用户将经历“74% 时间完全中断服务”的噩梦。SpaceX 在给星链用户的电子邮件中分享了这些统计数据，并提供了一个链接，指向它委托进行的一项研究。该公司表示，这项研究证明了共享 12 GHz 频段将如何损害星链的服务。

这封电子邮件中的某些措辞与 SpaceX 上周发给媒体的新闻稿类似，并被链接到 SpaceX 的研究报告和该公司提交给 FCC 的信函。然而，SpaceX 在发给用户的电子邮件中敦促他们采取行动。电子邮件中写道：“FCC 和国会议员有权阻止这一努力，但他们需要听取你们的意见。尽管早在 2016 年的技术研究就驳斥了他们的说法，但 Dish 雇佣了付费游说者，他们试图用错误的分析误导 FCC，以此掩盖真相。”

SpaceX 提供了一个链接，星链用户可以点击并进入浏览器页面，并可以直接给 FCC 发送电子邮件。SpaceX 写道：“请在下面的表格中输入您的姓名、电子邮件和地址，向 FCC 和国会议员请愿以结束这种威胁。在点击‘发送消息’之前，请在每条消息上方的文本框中提供一份个人声明，说明访问星链对您的生活有何影响。你的个人经历将迫使国会议员和 FCC 代表你采取行动。”

用户可以选择向美国参议员和众议员以及 FCC 发送预先编写的电子邮件。这封电子邮件的开头写道：“我写信是为了表达对 FCC 计划改变 12 GHz 频段规则的强烈反对。FCC 应该拒绝重新利用和改变与该频段相关规则的努力，因为该频段被卫星运营商用于在我的社区和全国各地提供高速宽带和其他服务。”

Dish 已经依靠 12 GHz 提供许多卫星电视服务，作为该频段的最大持有者之一，该公司希望也开始将其用于 5G 服务。Dish 法务执行副总裁杰夫・布鲁姆（Jeff Blum）去年曾表示：“我们相信共存是可能的。”他称这种潜在的变化“对每个人来说都是双赢的”。Dish 没有立即回复对 SpaceX 电子邮件的置评请求。

12 GHz 频段对 Dish 来说尤其重要，因为它正在建设 5G 无线网络，目前名为 Project Genesis。作为 T-Mobile 收购 Sprint 的一部分，Dish 收购了 Boost Mobile，并与监管机构达成协议，推出覆盖全国的无线网络。该网络的第一阶段本月在美国各地推出，Dish 声称覆盖了美国 20% 以上的人口。

这只是有关 5G 频谱共享的最新监管之争。今年早些时候，美国运营商 AT&T 和 Verizon 与美国联邦航空管理局 (FAA) 也就机场周围使用的某些频率可能会干扰高度表的问题发生了纠纷，此前 FCC 批准了该频谱用于移动网络用途。