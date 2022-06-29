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Firefox 火狐浏览器 102 正式版发布：改进下载 UI、画中画字幕支持

2022/6/29 13:14:50 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：
感谢IT之家网友 Coje_He华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 29 日消息，Mozilla 已为 Firefox 火狐浏览器发布了最新的功能更新。正式版本 102 现在可供稳定频道中的所有用户使用，改进了下载 UI，更好的画中画字幕支持，各种修复和安全改进。

下面是 Firefox 102 更新内容

新功能：

  • 厌倦了太多窗口挤满屏幕？你现在可以禁用每次开始新下载时自动打开下载面板。

  • Firefox 可在 ETP 严格模式下浏览网站时减轻查询参数跟踪。

  • HBO Max、Funimation、Dailymotion、Tubi、Disney+ Hotstar 和 SonyLIV 现已提供画中画 (PiP) 字幕。用户可以在固定到屏幕一角的小窗口中查看视频，同时在应用程序之间导航或浏览主屏幕上的内容。

修复：

  • 在 Windows 上使用屏幕阅读器时，按 Enter 激活元素不再失败。对于盲人或视力非常有限的用户，这项技术可以大声读出屏幕上的内容，用户可以根据他们的需要进行调整。

  • 各种安全修复。

变化：

  • 通过将音频解码移动到具有更严格沙盒的单独进程中来提高安全性，从而改进进程隔离。

开发者：

  • 现在可以在开发工具的样式编辑器选项卡中过滤样式表。

Firefox 102 也可在 Extended Support Release 频道中获取，取代了 Firefox 91。它包括自 Firefox 91 稳定版发布以来 Mozilla 实施的所有功能更改、改进和修复。

用户可以从官方网站下载 Firefox。Windows 用户还可以从 Microsoft Store 获取该浏览器。

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关键词：火狐浏览器Firefox

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