阿里巴巴北京总部明年底竣工：投资 64 亿元，将有 1.9 万员工搬入

6 月 29 日消息，据北京日报，阿里巴巴北京总部建设已进入装饰装修阶段，预计 2023 年 12 月竣工投入使用。

据了解，阿里巴巴北京总部项目位于中关村朝阳园北区，占地 186 亩，总建筑面积 47 万平方米，相当于 66 个标准足球场大小，总计划投资额 64 亿元。

整体建筑地上 8 层，地下 3 层。其中，地上建筑面积约 25 万平方米，由三个地块、共 12 栋单体组成。地块内主楼之间，地块之间均采用连廊连接、互联互通。

在施工现场，项目的主体结构已经全部完成，目前在进行玻璃幕墙施工，幕墙封闭已达到 80%，机电安装和装饰装修工作正推进中。

该项目以“智慧建造”为目标，搭建了智慧工地管理平台，利用慧眼 AI 识别、钉钉巡检模块、蓝牙信标定位技术等，实现了人员管理闭环、施工现场信息化管控，达到了数字化、精细化、智慧化管理的目的，进一步提升管理效率。

阿里北京总部 2023 年下半年竣工后，在北京的员工中将有 1.9 万名搬入。”阿里巴巴总部项目运营总监王健表示。

2019 年 12 月 27 日，阿里巴巴集团北京总部园区正式奠基。这是阿里巴巴 "北京 + 杭州" 双中心、双总部战略的标志时刻。

截至目前，阿里巴巴的核心业务已全部在京落地，覆盖科技、金融、电商、文娱、健康、物流、新消费等领域。

北京之外，阿里还在总部杭州自持多个地块。据自媒体财熵的统计，截至 2022 年 2 月，阿里通过公开或非公开等方式，在杭州已拿下约 23 宗地块。其中，余杭区 12 宗，西湖区 6 宗，滨江区 3 宗，上城区和钱塘区各 1 宗，保守估计总占地面积共约 312 万平方米、建筑面积 700 万平方米。

若加上非公开竞拍的地块之江实验区，土地面积合计约 353 万平方米，建筑面积达到 761 万平方米。