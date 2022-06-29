22599 元，尼康正式发布长焦定焦镜头尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S

IT之家 6 月 29 日消息，今日，除 APS-C 画幅微单数码相机 Z 30 外，尼康还发布了远摄定焦镜头 —— 尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S。这款镜头兼容尼康 Z 卡口系统的全画幅 / FX 格式微单相机，售价 22599 元，将于 7 月 14 日开始销售。

IT之家了解到，尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S 是一款长焦 400mm 镜头，重量约 1160 克（不包括三脚架转接环），全长约 234.5mm，

尼康表示，使用 Z 增距镜 TC-1.4x 或 Z 增距镜 TC-2.0x 可将该定焦镜头的焦距分别扩展至 560mm 或 800mm，从而扩大其表达能力，使其能够拉近远处的拍摄对象和实现动态渲染。同时，该镜头通过将重心移到更靠近相机一侧来提供良好的平衡，手持拍摄时提供更稳定地操作。

▲ 尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S 官方样张

据介绍，尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S 属于 S-型镜头系列。由 1 枚低色散（ED）镜片、2 枚加强型低色散（ED）镜片和 1 枚蓝光高折射（SR）镜片有效排列构成。纳米水晶涂层的采用还有助于有效减少鬼影和眩光效果。

此外，尼克尔 Z 400mm f / 4.5 VR S 的最大光圈为 f / 4.5，还配备了光学减震 (VR) 装置，可提供相当于快门速度提升约 5.5 档的抖动补偿效果，这是尼克尔 Z 镜头中最高的。步进电机 (STM) 支持自动对焦（AF）控制，以捕捉不规则移动的对象，包括拍摄体育运动的对象。