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全球第三大硅晶圆厂环球晶圆得州工厂尚未开建，但第一阶段产能已被预订 8 成

2022/6/29 14:30:16 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：长河
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6 月 29 日消息，据国外媒体报道，当前全球第三大半导体硅晶圆供应商环球晶圆，周一宣布他们计划在得克萨斯州谢尔曼建设一座硅晶圆厂工厂的建设预计在今年晚些时候开始

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虽然环球晶圆还只是宣布选定得克萨斯州谢尔曼新建晶圆厂，工厂的建设也尚未开始，投产也还需要一段时间，但他们这一座尚未动工建设的硅晶圆厂，已有众多芯片制造商关注，第一阶段的大部分产能，已经被客户预订

从相关媒体的报道来看，环球晶圆谢尔曼工厂第一阶段大部分的产能被预订，是他们的董事长透露的。

在宣布计划在谢尔曼建厂之后一天，也就是在周二，环球晶圆的董事长，就透露了他们建厂的更多细节信息，她表示环球晶圆向来是掌握一定数量的长约之后，才会建厂扩充产能，不会在工厂建成之后再找客户，因此即便在谢尔曼的新工厂还未开始建设，第一阶段的产能就已有 8 成被客户预订。

按计划，环球晶圆计划在得克萨斯州谢尔曼建设的这一座硅晶圆厂，设备将分多个阶段安装，最终的月产能将达到 120 万片 12 英寸硅晶圆，第一阶段最快预计在 2025 年投产

环球晶圆方面尚未披露第一阶段的产能，他们的董事长也未透露，但外媒根据每千片产能所耗费的成本预计，新工厂第一阶段的月产能约为 30 万片晶圆

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关键词：环球晶半导体

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