全球第三大硅晶圆厂环球晶圆得州工厂尚未开建，但第一阶段产能已被预订 8 成

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，当前全球第三大半导体硅晶圆供应商环球晶圆，周一宣布他们计划在得克萨斯州谢尔曼建设一座硅晶圆厂，工厂的建设预计在今年晚些时候开始。

虽然环球晶圆还只是宣布选定得克萨斯州谢尔曼新建晶圆厂，工厂的建设也尚未开始，投产也还需要一段时间，但他们这一座尚未动工建设的硅晶圆厂，已有众多芯片制造商关注，第一阶段的大部分产能，已经被客户预订。

从相关媒体的报道来看，环球晶圆谢尔曼工厂第一阶段大部分的产能被预订，是他们的董事长透露的。

在宣布计划在谢尔曼建厂之后一天，也就是在周二，环球晶圆的董事长，就透露了他们建厂的更多细节信息，她表示环球晶圆向来是掌握一定数量的长约之后，才会建厂扩充产能，不会在工厂建成之后再找客户，因此即便在谢尔曼的新工厂还未开始建设，第一阶段的产能就已有 8 成被客户预订。

按计划，环球晶圆计划在得克萨斯州谢尔曼建设的这一座硅晶圆厂，设备将分多个阶段安装，最终的月产能将达到 120 万片 12 英寸硅晶圆，第一阶段最快预计在 2025 年投产。

环球晶圆方面尚未披露第一阶段的产能，他们的董事长也未透露，但外媒根据每千片产能所耗费的成本预计，新工厂第一阶段的月产能约为 30 万片晶圆。