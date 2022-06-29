工信部：通信行程卡取消“星号”标记

IT之家 6 月 29 日消息，据工信部网站发布，为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

此前到访地右上角的“*”星号标记表示过往 14 天行程中存在包含中高风险地区的城市，但并不表示用户实际到访过这些中高风险地区。而且星号“*”和用户个人健康状况无关，仅作为包含中高风险地区城市的提示标志，方便管理人员查验。