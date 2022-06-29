英格威发布越野电动自行车：配空气悬架、续航 100 公里，售价过万

IT之家 6 月 29 日消息，国内自行车品牌英格威近期推出了旗下新款电动自行车 X26，并配备大尺寸轮胎和空气悬架，专为城市和越野旅行而打造。该车将通过 IndieGoGo 众筹平台，以 1600 美元（约合 10700 元人民币）的众筹价出售，8 月份开始发货，将率先登陆美国、英国和欧洲市场。

这辆电动自行车采用了巨大的 26 英寸全地形轮胎，厚度为 4 英寸，使这辆自行车看起来跟摩托车有点像。这辆自行车有一个特殊的三重悬架配置，包括后面的空气悬架，车架中间的机械避震，以及前面的普通悬架前叉，配合宽厚的轮胎，能提供平稳的骑行体验。

这辆电动自行车使用一个后轮毂电机提供动力，峰值功率为 1000W，恒定功率为 750W。最大速度为每小时 31 英里（约 49.89 公里），有三种骑行模式可供选择：正常、运动和辅助，官方称在正常模式下的续航里程为 62 英里（约 99.78 公里）。该自行车有了两个电池，一个 48V、19Ah 的主电池，不能拆卸，并储存在座位下，还有一个 9.6Ah 的副电池，可以从上管滑出，可以独立充电和更换。

这辆自行车非常重，有 41 公斤，好在该车采用可折叠设计，可以折叠成其大小的一半，官方声称，即使有巨大的轮胎，该自行车也可以相对容易地放入汽车后备箱。

IT之家了解到，这辆自行车在 IndieGoGo 上已经筹集到了比预期更多的资金，计划于 2022 年 8 月向美国、英国和欧洲其他地区发货。