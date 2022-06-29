日本瑞萨联手印度塔塔汽车开发下一代汽车电子产品

29 日，日本芯片制造商瑞萨电子和印度塔塔汽车表示，两家公司已结成战略合作伙伴关系，为国内和全球市场设计、开发和制造半导体解决方案。

▲ 图源：路透

据路透社报道，两家公司在一份声明中表示，瑞萨将与印度最大的电动汽车制造商塔塔汽车合作，开发“下一代汽车电子产品”，以加快电动汽车和联网汽车的增长。

作为合作的一部分，瑞萨还将与塔塔集团旗下的 Tejas Networks 合作，开发包括 5G 在内的无线网络解决方案。这些产品最初将面向印度，但目的是向全球市场扩张。