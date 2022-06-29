TrendForce：预计 Micro LED AR 智能眼镜显示器芯片 2026 年产值为 4100 万美元

IT之家 6 月 29 日消息，今日，TrendForce 集邦咨询发布报告称，在众多的 Micro LED 显示应用领域中，Micro LED 微型显示器将是接续大型显示器发展的新型高端产品，预估至 2026 年 Micro LED AR 智能眼镜显示器芯片产值为 4100 万美元（约 2.75 亿元人民币）。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

报告指出，2025 至 2026 仅一年的时间产值有大幅增长的原因，主要来自于红光芯片、激光转移、晶圆结合及全彩化等技术逐渐成熟，可提高良率及降低生产成本。

TrendForce 集邦咨询表示，Micro LED AR 智能眼镜现状因全彩化技术的瓶颈而以单色显示为主，仅能展现基本的显示信息功能，包括信息提示、导航、翻译以及提词器等。而未来全彩化技术成熟后，将首先应用在特殊领域如医疗手术或检测仪器、工厂的环境监控或检修工具、军事用途等，当技术再精进，成本价格降至可商品化的阶段时，才有机会在消费性的全彩显示产品上应用。

IT之家了解到，报告称虽然 Micro LED 应用在 AR 智能眼镜需克服的障碍仍多，在全彩化技术发展与量产时程相对落后于 Micro OLED，但 Micro LED 在对比度、反应性、寿命、省电等诸多规格表现上仍优于 Micro OLED，在考虑穿透式 AR 智能眼镜因光波导组件技术的限制，导致光效率难以突破 1% 限制的前提下，中长期来说 Micro LED 仍是绝佳微型显示器光引擎技术的选项。