首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

马斯克星链网速在美国一年提升 38%，在全球多国领先当地宽带

2022/6/29 18:04:12 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
评论：

IT之家 6 月 29 日消息，自从马斯克于 2019 年启动星链（Starlink）以来，该项目已经发射超过 2500 颗卫星，在 34 个国家和地区为 40 万客户提供网络服务。

图片 2

今日，网络测试机构 Ookla 发布了一篇关于星链的报告，该报告称，星链的下载速度中位值在加拿大从去年一季度的 61.84 Mbps 提高到了 97.40 Mbps（今年一季度），一年增加了近 58%，在美国从去年一季度的 65.72 Mbps 提高到 90.55 Mbps（今年一季度），一年增加了近 38%。

图片 1

Ookla 的报告称，墨西哥的星链拥有北美最快的网速，下载速度中位值达到了 105.91Mbps

相比之下，墨西哥的固定宽带下载速度中位值仅为 40.07 Mbps，远低于当地的星链网速。除此之外，在澳大利亚、新西兰、法国、葡萄牙等多个国家和地区中，星链的网速表现都领先于当地运营商的有线宽带

Ookla 称，与此同时，许多公司正在准备与星链进行竞争，并发射他们自己的低轨道卫星，例如亚马逊的 Project Kuiper 公司，最近，美国联邦通信委员会（FCC）允许 Project Kuiper 公司测试他们自己的卫星服务，并且 Project Kuiper 已经计划在下半年发射卫星。而 Viasat 公司也将与 Inmarsat 公司在 2023 年前发射新星座。

IT之家了解到，星链服务目前标准套餐要 110 美元一月，还要花 599 美元买接收设备。至尊套餐则是 500 美元一月，承诺带宽是 350Mbps。虽然价格昂贵，但星链的低地球轨道卫星（LEO）还是为偏远地区的消费者提供了高速互联网服务，改变了他们的生活。

值得一提的是，Ookla 的报告还显示星链的上传速度中位值在美国至少下降了 33%，在加拿大至少下降了 36%，这可能与越来越多的用户加入星链有关。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：星链卫星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用