Insta360 影石联合徕卡发布 ONE RS 一英寸全景相机，售价 4998 元

IT之家 6 月 29 日消息，Insta360 影石与徕卡联合设计的 ONE RS 一英寸全景相机现已发布，售价 4998 元。

官方表示，这是百年徕卡的光学成像技术首次与 360° 全景技术深度融合，由中德两国⼯程师联袂设计。

IT之家了解到，ONE RS 一英寸全景版本搭载前后双一英寸传感器，能够拍摄高分辨率的 6K 全景视频和 2100 万像素全景照片。

ONE RS 一英寸全景版本新增 PureShot HDR 照片模式，采用 AI 算法帮助获得更高的动态范围，无需多余后期编辑，所见所拍即所得。

ONE RS 一英寸全景版本搭载 FlowState 防抖科技和 360° ⽔平矫正功能，拍摄无惧抖动，始终保持画面⽔平，镜头平稳顺滑。搭配隐形自拍杆，令一些创作者得以单人完成拍摄：通过算法将自拍杆完全隐形，一个人也能拍摄第三人称视角，还有更多运镜效果，提供更多创作自由。借助 360° 记录，创作者用一台相机即可同时拍下整个空间的画⾯，无需考虑构图。一次拍摄，便能完成对当下所有精彩镜头的捕捉。通过后期编辑，创作者可以从一个全景视频中获得视⻆多样的丰富素材，导出画幅⽐例也不受限制，⽆需多机位或重复拍摄。

全新竖版可替换式电池，容量高达 1350mAh，6K@30fps 模式下最长能够连续拍摄 62 分钟，亦支持连接电源边充边拍。

此外，⼀英⼨全景版本延续了 Insta360 影石 ONE RS 既有的模块化⽣态系统，徕卡新镜头与现有 ONE R / RS 主机兼容适配，可拓展不同镜头。