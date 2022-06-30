欧盟同意加强加密货币反洗钱监管

新浪科技讯 北京时间 6 月 30 日消息，欧洲议会发布消息称，欧盟就加密货币反洗钱规定达成一致，这意味着野蛮生长的加密货币市场将面临更加严格的监管。

规定要求加密货币公司（比如交易所）获取并保留加密货币交易者信息，如果监管机构在调查时有需要企业就可以提供。

新规一旦成文，还需要几个机构批准才能正式生效。

西班牙绿党议员 Ernest Urtasun 说：“有了新规，执法官员可以将特定交易与犯罪活动串联起来，确定交易背后的真实主人。”