周三收盘科技股大多数下跌：分析师看跌半导体，鲍威尔称优先解决高通胀引市场担忧

北京时间 6 月 30 日消息，美国债收益率下降，美联储主席鲍威尔更重视高通胀而非经济增长放缓的危险，美股涨跌不一。

鲍威尔认为美国经济形势强劲，可以承受加息，但不能保证经济软着陆。市场仍担心美联储激进加息以遏制通胀飙升的行动可能导致经济衰退。花旗认为美国经济衰退的可能性高达 50%。

截至收盘，道指涨 82.32 点，涨幅为 0.27%，报收 31029.31 点；标普 500 指数跌 2.72 点，跌幅为 0.07%，报收 3818.83 点；纳指跌 3.65 点，跌幅为 0.03%，报收 11177.89 点，纳斯达克中国金龙指数收跌 0.65%。

中概股中主要科技股大多数下跌。名创优品启动港交所上市工作，跌超 10%；蔚来回应做空报告，称虚增收入的指责“毫无根据”，跌超 2%。

逸仙电商涨 12%，途牛、新东方涨超 9%，蘑菇街涨超 8%，迅雷涨超 5%，36 氪涨 5%，万物新生涨超 4%，水滴公司涨超 3%，理想汽车、携程涨超 2%，趣头条、荔枝、怪兽充电涨超 1%，汽车之家、微美全息、腾讯 ADR 涨超 1%。

优信跌超 12%，每日优鲜跌超 11%，凤凰新媒体、名创优品、满帮跌超 10%，猎豹移动、乐居跌超 6%，达达集团跌近 6%，网易有道跌近 5%，知乎、老虎证券、哔哩哔哩跌超 4%，斗鱼跌近 4%，虎牙、爱奇艺、蔚来汽车、叮咚买菜、雾芯科技、新氧跌超 2%，开心汽车、BOSS 直聘跌近 2%，欢聚集团、云米科技、百度、网易、小鹏汽车、搜狐、百世集团、高途跌超 1%，陆金所控股跌近 1%。

美股周三收盘涨跌不一，道指涨 82.32 点，涨幅为 0.27%，报 31029.31 点；纳指跌 3.65 点，跌幅为 0.03%，报 11177.89 点；标普 500 指数跌 2.72 点，跌幅为 0.07%，报 3818.83 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

中国主要科技股多数下跌：

中概股股价



上涨的其他中概股包括：

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

容联云通讯因股价问题收到纽交所不合规通知函

容联云通讯昨晚披露，收到纽交所签署日期为 2022 年 5 月 31 日的通知函，称公司因股价低于合规标准，宽限期截止时间是 2022 年 11 月 30 日。

▲ 容联云通讯须在 11 月 30 日前重新合规，否则面临退市风险

根据纽交所挂牌交易规则，如果连续 30 个交易日的平均收盘价低于 1 美元，企业会被认为不合规。企业必须在收到通知函起的 6 个月内将股价提升至 1 美元以上。一旦在宽限期最后一个交易日股价没有回到 1 美元以上，宽限期最后一天前 30 个交易日的平均收盘价低于 1 美元，纽交所将启动摘牌程序。名创优品在考虑解决不合规问题可能的选项。

名创优品香港发行价不高于 22.1 港元，比美股高出 45%

名创优品昨晚公告启动 4110 万普通股全球发售工作，其中包括在中国香港地区公开发行 411 万股、在国际市场发售 3699 万股普通股，以及其普通股在香港港交所主板双重上市的工作。名创优品在港交所挂牌交易的代码是“9896”。名创优品美国存托股将继续在纽交所挂牌交易。

▲ 名创优品启动 4110 万普通股全球发售

在香港地区公开发行的股票可以达到 2055 万股，占到全球发售股票的半数。此外，名创优品可能授予国际承销商超额配售权，再发行 616.5 万股普通股，占到计划发售股票数量的约 15%。香港公开发售股票的发行价不超过 22.1 港元，相当于每美国存托股 11.32 美元，比今天 7.79 美元的美股收盘价高 45%，国际发行价不会低于香港发行价。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

美国银行：半导体行业或进入下行周期，下调 AMD 目标股价

当地时间星期三，美国银行分析师维维克・阿雅（Vivek Arya）发表投资报告，虽然仍然给予 AMD 股票“买进”评级，但把目标股价由 160 美元下调至 110 美元。相对其他半导体公司，阿雅其实是看好 AMD 的，下调其目标股价是他看空整个行业的一部分。

▲ 明年半导体销售将萎缩 1%

阿雅看空半导体行业的原因纯粹出于宏观经济，他预计 GDP 增速放缓或经济陷入衰退将引起半导体行业进入下行周期。报告称，“我们将 2022 年半导体销售额预期下调至 6080 亿美元，增幅将由 13% 收窄至 9.5%，将 2033 年预期下调至 6040 亿美元，同比减少 1%。”

有朝一日亚马逊 AWS 估值可达 3 万亿美元，是苹果 1.3 倍

投资公司 Redburn 分析师亚历克斯・海塞尔 (Alex Haissl) 发表投资报告称，亚马逊云计算业务 AWS 估值可以达到 3 万亿美元，相当于当前亚马逊市值的约 3 倍。报告指出，AWS 业务非常强劲，亚马逊可能在适当时机将它与增长缓慢的网络零售业务分拆。他没有披露 AWS 估值何时可以达到 3 万亿美元。今天苹果市值约为 2.253 万亿美元，这意味着有朝一日 AWS 估值可达到苹果约 1.33 倍。

▲ 亚马逊未来可能拆分云计算业务

海塞尔表示，目前亚马逊可能不会考虑拆分 AWS，但如果 AWS 业绩与其余业务间的差距继续扩大，拆分可能提上亚马逊议事日程。他给予亚马逊股票“买进”评级和 270 美元目标股价，比今天收盘价高约 148%。