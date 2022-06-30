美 FCC 成员要求苹果谷歌从应用店中移除 TikTok

6 月 30 日消息，当地时间周三，美国联邦通信委员会（FCC）一名成员表示，出于数据安全方面的考虑，他已要求苹果和谷歌两大公司从各自的应用程序商店中删除 TikTok。

FCC 成员布伦丹・卡尔（Brendan Carr）通过推特分享了其发给苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）和谷歌母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）的信。信中称，许多报道以及其他事态发展使得 TikTok 违反了两家公司的应用店政策。

卡尔在 6 月 24 日发出的信中写道：“TikTok 并不是表面上看起来的那样。它不仅仅是个分享有趣视频或表情包的应用，那只是表象。TikTok 相当于一种复杂的监控工具，可以收集大量的个人信息和敏感数据。”

他还要求，如果苹果和 Alphabet 不将 TikTok 从应用店中移除，应该在 7 月 8 日前向他提供声明。卡尔说，声明中应该解释“两家公司得出结论的依据，并证明 TikTok 商业模式并未违反你们的任何应用商店政策”。

Alphabet、苹果和 TikTok 没有立即回应置评请求。

不过，卡尔的请求不太可能获得支持，因为 FCC 无权监管应用商店，而且该机构的议程主要由其民主党籍主席制定。2018 年，Trump 提名卡尔在 FCC 任职五年。去年 12 月，美国参议院确认，FCC 主席杰西卡・罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel) 将连任五年。

在此前的声明中，TikTok 发言人布鲁克・奥伯韦特 (Brooke Oberwetter) 表示：“像许多跨国公司一样，TikTok 在世界各地都有工程团队。我们采用加密和安全监控等访问控制机制来保护用户数据，访问审批过程由我们位于美国的安全团队监督。TikTok 始终坚称，在这些严格的控制下，我们在美国以外地区的工程师可以根据需要访问美国用户的数据。”

6 月 17 日，也就是 BuzzFeed News 发表上述文章的同一天，TikTok 宣布将所有美国用户流量路由到甲骨文的云基础设施上，并将美国用户的私人数据从其位于美国和新加坡的数据中心转移到甲骨文在美国的云服务器上。