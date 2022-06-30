《原神》3.0 版本即将到来：须弥地区、新角色曝光

IT之家 6 月 30 日消息，自从 2.5 版本之后，《原神》更新节奏开始放缓，但现有证据表明全新的 3.0 版本更新即将到来，而且这次的更新将会是一个大版本更新。

从几个月前开始，就有爆料者和解包人员表示 3.0 版本将迎来全新的须弥地区。继类似中世纪英国的蒙德、古中国的璃月、江户日本的稻妻之后，全新的须弥地区将会是承载古印度文化的一个城市，从之前的解包来看有着受南美和中东地区启发的森林和沙漠地区特色。

《原神》专业爆料者 @GenshinBLANK 现放出了 3.0 版本的地图，从图中我们可以看到一个带有绿色占位符的新区域，左下角的这部分区域即为须弥，占地面积相当大，甚至比蒙德和璃月加起来还大。

除此之外，还有几个新角色也一直在被米哈游有意或无意地曝光，其中大部分新角色可能与须弥有关。

@Genshin Mains 一直在发布其中一些新角色的泄露图，例如 Collei，草属性、使用弓，似乎是一位“实习护林员”，稀有度 4 星。

Tighnari，同样是草元素，看下图，新角色的耳朵和尾巴有点奇怪，甚至还有点熟悉。

Dori，一个雷属性的“旅行商人”，稀有度 4 星，御使史莱姆作战。

除此之外，还有传闻称新增角色将包括 Kusanali，据说他是草属性、须弥地区的执政官（也就是该地区的神和最强的 5 星角色），下面是 NGA 用户画的示意图，并非游戏立绘。其他的新角色应该还包括以埃及为主题的 Electro Polearm 角色 Cyno 和女性 Hydro 角色 Nilou。

IT之家了解到，5 月 31 日原神刚刚宣告 2.7 版本正式上线，同时在游戏的公告中一起上线的还有 2.8 版本的更新时间。根据游戏公告中的更新内容汇总显示，2.7 版本将持续大约 6 周的时间，2.8 版本预计将在 7 月 13 日更新。

鉴于《原神》常每 6 周发布一次版本更新，预计米哈游可能会在 10 月中旬带来 3.0 版本。