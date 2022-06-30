Meta VR 应用商店收费模式效仿苹果谷歌令开发者不满，小扎曾批评这种模式……

新浪科技讯 北京时间 6 月 30 日早间消息，据报道，与智能手机上的应用商店类似，Meta 向为其虚拟现实头显开发应用的开发者收取费用，但此举正遭到越来越大的反弹。开发者对 Meta 制定的商业条款提出了多方面不满。

作为 Facebook 的母公司，Meta 承诺，未来 10 年每年将在元宇宙领域投资 100 亿美元。元宇宙的概念目前非常火爆，指的是一个由虚拟人物构成、具有沉浸感的虚拟世界。

Meta 这方面投资的目标是为了发展下一代计算平台。在当前一代计算平台，即智能手机上，规则是由该公司的竞争对手制定的，例如苹果和谷歌的应用商店在市场上处于主导地位。

除 Meta 之外，预计苹果最早将于今年推出增强现实头显，进军这个市场，而微软正在基于其 HoloLens 虚拟现实头显开发服务。

然而多名开发者表示，令他们感到失望的是，被视为在这个新兴市场处于领先地位的 Meta 一直坚持，在虚拟现实应用商店中采取类似智能手机应用商店的收费模式。此前，Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾多次批评市面上大型应用商店的开发者收费政策。

Infosys Consulting 的全球人工智能和信息安全负责人赛斯・希格尔（Seth Siegel）说：“不要把营销宣传和现实混为一谈。挑苹果的毛病是很好的营销方式，但不意味着 Meta 不会去做同样的事。没有动力让他们变得更好。”

Meta 的 Oculus Quest 2 是目前市场上最受欢迎的虚拟现实头显。对于 Quest Store 应用商店的用户付费购物，Meta 向开发者提取 30% 的抽成。对于用户的长期付费订阅，抽成比例为 15% 到 30%。这与苹果和谷歌 Android 的收费模式几乎完全一样。

Realities.io 首席执行官丹尼尔・斯普洛尔（Daniel Sproll）表示：“毫无疑问，我们提供了各种服务。他们则开发了出色的硬件，并提供应用商店。”Realities.io 是一家开发沉浸式虚拟现实的创业公司，此前开发了虚拟现实游戏《Puzzling Places》。“然而问题在于，似乎所有人都同意这个 30% 的抽成比例。这就是令我们震惊的地方。似乎没有任何竞争，推出头显的中国公司也是这样收费。他们为什么不做出改变？”

Meta 则为自己的政策进行辩护。该公司表示，与 iPhone 用户不同，Quest 用户可以通过第三方应用商店 SideQuest，在官方商店之外去安装应用，也可以使用受限制更少、更具试验性的应用商店 App Lab。

Meta 表示：“我们希望在虚拟现实生态中促进选择和竞争。这种做法正在发挥作用。我们的努力为开发者带来了可观的经济回报：正如我们今年早些时候宣布的，用户已经为 Meta Quest Store 中的游戏和应用花费了超过 10 亿美元。”

开发者对其他可选的应用商店表示欢迎，但认为它们的影响力有限。根据 Sensor Tower 的数据，SideQuest 的下载量只有 39.6 万次，而 Oculus 应用的下载量则达到 1900 万。此外，SideQuest 同样是按照 30% 的比例向开发者抽成。

扎克伯格此前曾多次对苹果的抽成，即“垄断租金”表示不满，并将苹果称作“手机上应用的看门人”。他所说的是苹果 App Store 的应用审批和管理流程。

因此，苹果反过来也指责 Meta“虚伪”。Meta 在 4 月份宣布，其“社交虚拟现实体验”Horizon Worlds 将在 30% 抽成的基础上再收取 17.5% 的“平台费用”。对此苹果认为：“这表明，尽管 Meta 寻求免费使用苹果的平台，但对于使用他们自己平台的开发者和小企业，他们也很愿意收费。”

开发者还表示，在苹果和其他公司大举进入虚拟现实市场之前，Meta 还能通过快速追踪某些应用，并给另一些应用设置障碍的方式来扮演“造王者”的角色。例如，一些游戏被降级到试验性的 App Lab 商店中，而另一些最优质的的游戏，例如健身游戏 BeatSaber 和 Supernatural，则被 Meta 自己收购。

开发者另一方面的不满在于，Meta 对于虚拟现实应用商店的“开放”态度发生了转变。Meta 内容生态总监克里斯・普鲁特（Chris Pruett）表示，虚拟现实团队就一系列问题进行过“持续多年的争论”，这其中包括应用商店是否应该允许开发者在限制相对较少的情况下上传内容，以及平台是否应该对应用进行更多的审核，类似苹果对应用商店的做法。

普鲁特表示，Meta 发现，宽松的标准导致太多用户对低质量内容感到失望，因此平台应该更好地扮演看门人的角色。然而开发者认为，由此产生的障碍会进一步影响透明度。

开发沉浸式体验的 Glimpse Group 的首席执行官莱伦・本托维姆（Lyron Bentovim）认为：“在 Quest 商店买东西很麻烦，比苹果或 Android 应用商店上要糟糕很多。”元宇宙平台 Rooom 的首席信息官塞巴斯蒂安・哥特西里奇（Sebastian Gottschlich）则表示，Rooom 前后耗费了 9 个月的时间才在 Quest 商店中上架，而苹果的这一流程通常只要不到两周。

虚拟会议服务公司 Avatour 首席执行官德文・科普里（Devon Copley）表示，他曾在官方的独立开发者留言板上发帖提问，寻求支持，但“完全没有获得答复”。他说，Meta 的开发者关系“完全不在线”。“这令人非常沮丧。硬件的发展令人惊叹，硬件平台也很棒，他们正在做伟大的事情，但他们与开发者的合作扭曲了这一切。”