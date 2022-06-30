消息称华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 正式版将在 7 月下旬发布

IT之家 6 月 30 日消息，6 月 15 日，华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 开发者 Beta 版已经开启了公测。昨日，数码博主 @厂长是关同学 爆料称，鸿蒙 Harmony OS 3.0 正式版将在 7 月下旬发布。

据该博主此前爆料，鸿蒙 Harmony OS 3.0 将会进一步精简系统，并且得益于算法升级，鸿蒙 Harmony OS 3.0 的使用体验将会更加舒适流畅。该博主爆料称鸿蒙 Harmony OS 3.0 的状态栏图标位置有所调整，去掉了之前的 HD 图标，而 WiFi 等图标也将右移。同时，新的 3.0 版本对通知栏也进行了调整。

去年，华为发布了鸿蒙 HarmonyOS 3 开发者预览版，围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值进行创新，带来了系统能力、开发工具的全面升级。例如极大增强 JS / eTS 语言应用开发能力，进一步完善 ArkUI 和 ArkCompile 功能以及可以用简洁的 JS / eTS 语言高效开发复杂界面应用，获得应用启动速度的提升。

IT之家了解到，6 月 26 日，鸿蒙 Harmony OS 3.0 开发者 Beta 版已经开启审核推送，该公测报名时间为 2022 年 6 月 15 日 09:00~2022 年 7 月 15 日 23:00 （审核周期：2022 年 6 月 25 日 09:00~2022 年 7 月 25 日 23:00）。支持的手机设备有华为 P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计，此外还有 MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款平板。