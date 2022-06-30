商汤股价跳水，大跌 45% 首破发行价

6 月 30 日消息，商汤于今日解禁限售股份，港股开盘后，商汤股价跳水，股价一度下探至 2.91 港元。截至发稿，商汤报 3.25 港元，跌度近 45%，市值不足 1100 亿港元。这也意味着，商汤自去年底上市以来，股价首次跌破 3.85 港元的发行价。

今日早间，商汤科技在港交所发布公告称，公司高管徐立、王晓刚、徐冰及公司若干管理层成员自愿承诺，于 2022 年 12 月 29 日之前，不会出售公司总数为 20.02 亿股的 B 类股份（占已发行股份总数约 5.98%）。前述成员表示，作出该等自愿禁售承诺乃为表达彼等对公司长期价值及前景的信心。同时，公司所有已发行 A 类股份将受禁售承诺的规限，直至 2022 年 12 月 29 日。

虽然公司管理层宣布延长股份锁定期，以表达对公司长期价值及前景的信心。但商汤上市前投资者和基石涉 233 亿股，占公司总股本的 70%，随着今日全部解禁，市场上的流通股票将大大增加。

就在上周，麦格理发研报重申商汤“跑输大市”评级，并列入沽售名单，指其当前估值过高。麦格理研报指出，全球人工智能公司的市盈率（TTM）已从 2021 年 12 月下旬的约 30 倍（商汤上市时）降至目前的约 15 倍。商汤的股价也较 2022 年 1 月的峰值回调了 25%（恒指-6.5%），但估值（26.2 倍 2022 年市售率）仍高于同业。

该行认为，这是由于自由流通量（低于 2%）和交易活动有限。其当前估值与股价过高。该行将公司目标价从 4 港元下调 19% 至 3.24 港元，潜在的下行空间为 45.8%。该行续指，预计 6 月 30 日的 IPO 前股份锁定期到期后，自由流通量将增加至 60% 以上。此外，以商汤科技每股 3.85 港元的港股 IPO 最终发售定价，其估值（26.2 倍 2022 年市售率）与软件（6.9 倍）和人工智能（9.5 倍）同业估值相比存在较大差距，抛售压力沉重。该行将商汤科技的 2022 年收入同比增幅预测从 34% 下调至 29%，小幅调整 2023/2024 年预测增幅至 38%/36%，并将预期估值下调至 10 倍 2023 年市售率（此前为 16 倍 2022 年市售率）。

《商汤科技高管作出自愿禁售承诺，不会在今年底前进行减持》