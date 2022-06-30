英特尔 CEO 称若美国会不落实芯片补贴法案，将优先考虑在欧洲建厂

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二举行的阿斯彭思想节（Aspen Ideas Festival）上，英特尔首席执行官（CEO）帕特・基辛格（Pat Gelsinger）警告称，如果美国国会不能就搁置已久的芯片补贴法案采取行动，英特尔将优先考虑在欧洲建厂，而不是在美国。

今年 1 月份，英特尔宣布将在俄亥俄州哥伦布市郊新建两座芯片制造工厂。新工厂预计将于今年开工建设，2025 年投产，初始投资额为 200 亿美元。

英特尔希望尽快推动俄亥俄州工厂建设，因为新工厂不仅可用于生产自家处理器，也能代工其他公司设计的芯片。

英特尔在今年 1 月份的新闻稿中表示，该公司在俄亥俄州的扩张范围和速度将在很大程度上取决于《美国芯片法案》（CHIPS Act for America）提供的资金。

据悉，《美国芯片法案》将允许美国政府为包括英特尔在内的半导体公司拨款 520 亿美元，以补贴美国的芯片制造和研究。虽然美国参众两院已经批准了各自版本的法案，但最终敲定法案的行动在美国国会陷入停滞，因而美国国会尚未拨出半导体公司所需的资金。

与此同时，欧洲和亚洲国家已经提供了价值数十亿美元的激励措施。

据外媒报道，基辛格在将近一年的时间里一直在向美国国会施压，要求美国国会批准《美国芯片法案》，但成效不大。

今年 6 月 23 日，英特尔在一份声明中表示：“不幸的是，基于《美国芯片法案》的资金进展比我们预期的要慢，我们仍然不知道它何时能完成。”

由于《美国芯片法案》推进缓慢，英特尔警告称，其位于俄亥俄州的芯片工厂将推迟建设。

在发出警告后不久，英特尔就告知美国国会议员和政府官员，由于美国政府尚未为其提供建设资金，该公司将推迟其在俄亥俄州计划建设的芯片工厂奠基仪式。

据悉，英特尔原定于 7 月 22 日举行俄亥俄州芯片工厂的奠基仪式，但如今被无限期推迟。