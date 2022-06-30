爷青回，休闲塔防手游 《保卫萝卜 4》今日上线

IT之家 6 月 30 日消息，今日，休闲塔防手游全新续作《保卫萝卜 4》正式上线。作为《保卫萝卜》系列十周年之作，《保卫萝卜 4》沿袭了《保卫萝卜》系列清新 Q 萌的画风，并且在保留了核心的塔防玩法和怪物窝等经典内容的同时新增了许多新内容。

在《保卫萝卜 4》中，玩家们将在影城各式各样的主题世界中与“反派”呆呆兔共同拍摄电影，而拥有各具特色的外观和能力的呆呆兔们在局内扮演反派，在局外则会通过局外养成玩法被玩家养在公寓。《保卫萝卜 4》推出了特色 NPC 玩法，将会有 NPC 助力玩家完成游戏。此外《保卫萝卜 4》还推出了周赛玩法，在萝卜阿波与呆呆兔的陪伴下玩家将闯入“西游”经典故事, 体验不一样的策略作战。

值得一提的是，保卫萝卜与华为桌面萌宠合作的阿波萌宠也已上线,, 更新到最新版本华为主题即可免费体验萌宠阿波陪伴。

IT之家了解到，《保卫萝卜》于 2012 年 8 月发布，初代上市便获得 2012 年苹果 App Store 年度游戏提名，iOS 平台下载突破 5000 万、荣获 2012 年度最佳手机单机游戏大奖。至今，《保卫萝卜》已达十周年，十周年官方庆典活动将在 7 月 8 日正式开启。目前游戏中已经推出了一系列开服庆祝活动，例如新手签到送装扮和全服达到指定目标送礼包等。而参与了阿波出道测试和阿波不 NG 测试并充值的玩家，可在相同的下载渠道安装游戏并登录相同的账号，进入游戏后即可在游戏邮箱领取测试充值返利和纪念头像框。

在机型要求上，下载《保卫萝卜 4》需保证 3G 以上存储空间，安卓手机最低 Android 系统 7.0，建议系统在 8.0 以上。苹果手机最低 iPhone 6，建议 iPhone 7 以上，系统需要在 iOS 9.0 以上。