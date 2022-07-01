一箱油能跑 1700 公里，广汽全新混动车型发布

6 月 30 号上午，广汽传祺发布了基于 GPMA 架构打造的紧凑型 SUV 影酷！

动力方面，影酷采用了 2.0ATK 高效阿特金森发动机 + GMC 2.0 第二代机电耦合系统。此外，影酷还将搭载钜浪动力 1.5TGDI 发动机，以及钜浪动力 2.0TGDI 发动机，提供三种动力组合。

续航方面，影酷混动版 1 箱油续航可达 1711km，百公里油耗为 3.2L。

智能化配置方面，影酷全车搭载了 27 个智能感知硬件，车机采用了高通骁龙 8155 芯片，搭载了广汽自研的 ADIGO 智能互联生态系统，可以统筹管控智能座舱系统和智能驾驶系统。

此外，影酷的智能化座舱在提供多种智能服务的基础上，还能可供用户自定义多种模式。

而且影酷的自主泊车功能还支持 8 种泊车模式，甚至能支持 1000m 远距离记忆泊车，同时提供 L2 级自动驾驶。

▲ 影酷

外观方面，影酷前脸采用了 V 字型阵列设计，格栅条为放射状，两侧大灯为倒 L 形状，极具前卫感与科技感。车身设计上，影酷前低后高，线条感十足；车身尾部采用“光剑尾灯”设计，使影酷整体更具未来感。

不过，影酷的量产交付时间和售价暂未公布，但也有望在下半年上市，有意向购买的用户还需等待一段时间。

值得一提的是，广汽入局的混动赛道已经有比亚迪珠玉在前，长城、吉利和吉利等车企也纷纷入场，竞争非常激烈。

那本次广汽传祺发布的影酷能不能打开混动市场呢？对此，在本次发布会后，车东西第一时间通过对该款车配置和功能的分析，找到了影酷的 5 大优势和 3 大劣势。

一、搭载 8155 芯片 可 1 千米远距记忆泊车

1、优势 1：续航更高更省油

续航方面，广汽传祺公开进行了续航挑战，证明影酷混动版续航最高可达 1711km，百公里油耗为 3.2L。

▲ 广汽传祺与媒体完成了影酷续航极限挑战

2、优势 2：搭载 8155 芯片算力充足

除了这些优势，影酷还搭载了高通骁龙 8155 芯片，具备 8 个核心，算力可达 8TOPS，每秒能计算 8 万亿次。而这一芯片还被应用在蔚来 ET7、理想 L9 等高端车型上，所以可以保证，未来几年影酷系统升级后，算力依然充足。

▲ 影酷车机算力升级

就是基于 8155 芯片，影酷搭载的广汽自研的 ADIGO 智能互联生态系统才可以包罗功能丰富的智能座舱系统和智能驾驶系统。

3、优势 3：智能座舱功能丰富

影酷的智能座舱系统 ADIGO SPACE 不仅可以提供更加灵敏的交互、语音、视听体验，还能提供更个性的地图桌面和多种智能场景模式设置。

具体来说，影酷的智能座舱集成了生态地图、日程助手、小祺推荐、官方车服务、广汽魔方等一系列产品、服务。

▲ 影酷智能座舱亮点

4、优势 4：支持多场景自主泊车

而影酷的智能驾驶系统则借助超声波雷达、环视摄像、前向摄像、前向雷达、侧后方雷达等 27 个智能感知传感器，可以实现 8 种泊车功能，覆盖 50 多种场景，成功解决最后一公里停车难问题。

值得一提的是，影酷还能听从车主远程召唤，实现 1000 米远距离记忆泊车，同时自主避障，保证安全快捷地自主泊车。

▲ 影酷超级泊车功能

5、优势 5：空间宽敞

影酷长宽高分别为 4680/1901/1670mm，轴距达到了 2750mm。从车身尺寸、座位布局来看，影酷的驾乘体验可能会更舒适。

▲ 影酷内饰

而就是这样一辆各项功能都算齐全的车也不是没有缺点的，车东西通过和其他车型对比，也发现了一些不足。

二、智能感知范围有限 L2 功能基础

1、劣势 1：感知传感器探测范围有限

不过影酷在本次发布会上也暴露出了一些短板，例如尽管使用了较多的感知传感器，但是检测范围有限，从图片上来看，影酷还未能做到全方位地探测车身四周物体。

▲ 影酷感知硬件探测范围

2、劣势 2：量产时间未定

另外，就是影酷本次发布会并未公开确切的量产交付时间。而这就意味着，这段时间其他厂家量产的混动新车会在今年的总销量上更占优势，也可以提前抢占更多的市场。

而且混动市场的竞争也是十分激烈的，2021 年比亚迪 DM 车型总销量达 27.29 万辆，同时，长城、吉利和奇瑞等车企也在不断发布并量产新的混动车型。

▲ 影酷

3、劣势 3：自动驾驶功能竞争能力不高

除了这些，影酷还支持 L2 级自动驾驶功能，包括前碰撞预警功能（FCW）、主动制动辅助系统（AEB）、车道偏离警告（LDW）、车道保持辅助（LKA）等 8 项安全驾驶辅助和自适应巡航（ACC）、智能限速巡航（iACC）、交通拥堵辅助（TJA）、集成巡航系统（ICA）等 6 项智能驾驶辅助功能。

如果影酷上市价格较高，那和自动驾驶功能丰富的同档次车型相比，竞争力可能处于下风。

▲ 影酷 L2 级自动驾驶功能

要知道，目前 20 万元以上的新能源车型在自动驾驶配置上已经越来越成熟了，像是蔚小理等公司都在其车型上推出了高速 NOA / NGP 等功能，小鹏大概率将在今年年内推出城市 NGP 功能。

智能化一直以来就是传统车企在智能化转型上面临的重要挑战之一，影酷的竞争力高低与否，还要看之后正式上市时是否新增自动驾驶功能。

结语：传统车企纷纷入局混动市场

广汽传祺再次亮相其重磅混动车型影酷，并对外公开了更多智能化功能，可以看出广汽传祺对这款混动新车的重视。

其实大多数国内传统车企在电动化进程中都推出了混动技术。其中，吉利有雷神智擎 Hi・X 混动系统，比亚迪有 DM-i 混动系统，长城也有 DHT。多家车企纷纷入局混动市场，也侧面反映出混动市场的潜力。

未来，在双混动技术路线的加持下，广汽传祺也将推出更多符合市场需求的车型，从混动出发，深化其电气化进程。