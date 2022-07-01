美股周四收跌：特斯拉本季度下跌 37.5% 单季跌幅创纪录，途牛逆势涨超 26%

北京时间 7 月 1 日消息，数据显示 5 月份考虑通胀后个人支出今年以来首次出现下降，美股收跌。

今年以来标普指数累计下跌约 21%，是自 1970 年以来表现最差的上半年。截至收盘，道指跌 253.88 点，跌幅为 0.82%，报收 30775.43 点；标普 500 指数跌 33.45 点，跌幅为 0.88%，报收 3785.38 点；纳指跌 149.16 点，跌幅为 1.33%，报收 11028.74 点。

中概股中主要科技股绝大多数下跌，途牛逆势涨超 26%，本周以来股价已翻番。

美国主要科技巨头悉数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

披露股票遭京东抛售，唯品会一度跌近 7%

披露京东抛售持有的部分股票后，今天常规交易中唯品会股价一度探底 9.52 美元，跌幅接近 7%，这也是其股价连续第四天下跌。今天京东一度探底 62.91 美元，跌幅达 3%。

▲ 今年以来唯品会股价累计上涨 14%

唯品会在周四向美国证券交易委员会提交的修订版 13D 文件中披露，京东持有 564 万股公司股票，持股比例为 4.3%。就在 6 天前，唯品会提交的修订版 13D 文件披露，京东持有 710 万股股票，持股比例为 5.4%。4 月月中的一份 13D 文件显示，京东持有 859 万股唯品会股票，持股比例为 6.3%。今年以来，唯品会股价累计上涨 14%，京东股价累计下跌 9.3%。

比特矿业完成搁架式增发交易，进账约 1600 万美元

比特矿业昨晚公告称，已完成 6 月 27 日公布的搁架式增发交易。根据协议，机构投资者买进 1600 万股美国存托股，以及能买进 1600 万股美国存托股的 A、B 系列认股权证。比特矿业每股美国存托股相当于 10 股 A 类普通股。

▲ 比特矿业将把所获资金用于投资矿机等

不计承销商的佣金等费用，比特矿业将因此次搁架式增发交易进账约 1600 万美元。比特矿业将把这笔资金用于投资矿机、建设数据中心、增加流动资金等。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

苹果韩国 App Store 向第三方支付系统开放 需支付 26% 佣金

苹果当地时间周四表示，在韩国 App Store 中发布应用的开发者可以申请使用第三方支付系统。不过，享受这一政策是有代价的。苹果要求利用这一政策的应用，每个月向苹果报告销售额，并支付 26% 的佣金。当前，苹果对使用其支付系统的应用收取的佣金介于 15% 至 30% 之间。

▲ 苹果在韩国向第三方支付系统开放 App Store

韩国去年通过了要求应用商店向第三方支付系统开放的法律。苹果的新政策只适用于韩国版 App Store，但它揭示了一旦其他国家监管机构或法院要求应用商店向第三方支付系统开放苹果的应对策略。苹果称，使用第三方支付系统的应用将显示“应用不支持 App Store 安全的支付系统”的弹窗。它还警告开发者，使用第三方支付系统，意味着他们需要自行处理退款、订阅管理等问题。

6 月份特斯拉中国市场表现将对股价产生重要影响

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）星期四发表投资报告，称特斯拉第二季度交付量“底线”是 25 万辆。此外，他还建议投资者关注 6 月份特斯拉中国市场交付量。近期中国新冠疫情得到有效控制后在中国市场的表现，将是特斯拉公布第二季度交付量时最重要的数据。

▲ 预计 6 月份特斯拉上海工厂交付量约为 5.6 万辆

近期疫情前，特斯拉上海工厂每季度交付量约为 18 万辆。第一季度特斯拉交付量约为 31 万辆，其中加州菲蒙工厂约为 13 万辆。预计第二季度菲蒙工厂交付量仍然约为 13 万辆，得克萨斯州和柏林工厂刚投产，预计交付量约为 3 万辆，这意味着上海工厂交付量将约为 9 万辆。上海工厂 4、5 月份交付量分别为 1512 辆和约 3.2 万辆，这意味着 6 月份交付量需要达到 5.6 万辆左右。